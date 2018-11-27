Tekfenâ€™de iÅŸÃ§ilere yÃ¼zde 12,5 ek zam yapÄ±ldÄ±

TekfenÂ Ä°nÅŸaat ile Yol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesine eklenen bir maddeyle iÅŸÃ§i Ã¼cretlerine yÃ¼zdeÂ 12,5 zam yapÄ±ldÄ±.

Tekfen Ä°nÅŸaat’Ä±n Yol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ile imzaladÄ±ÄŸÄ± mevcut toplu iÅŸ sözleÅŸmesine eklenen bir maddeyle iÅŸçi ücretlerine yüzde 12,5 zam yapÄ±ldÄ±.

2018-2020 dönemini kapsayan toplu iÅŸ sözleÅŸmesini temmuz ayÄ±nda imzalayan Tekfen ve Yol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, yüksek enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ücret kayÄ±plarÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere bir araya geldi.

Åžirket ve sendikanÄ±n vardÄ±ÄŸÄ± mutabakat gereÄŸi mevcut toplu iÅŸ sözleÅŸmesine, “Ä°ÅŸçilerin 31 Ekim 2018’de almakta olduklarÄ± ücretlere 1 KasÄ±m 2018’den geçerli olmak üzere yüzde 12,5 zam yapÄ±lÄ±r” maddesi eklendi.

YaklaÅŸÄ±k 4 bin iÅŸçinin yararlanacaÄŸÄ± ücret artÄ±ÅŸÄ±, ikramiyeleri de kapsayacak.

Yol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ramazan AÄŸar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Tekfen ile imzaladÄ±klarÄ± toplu iÅŸ sözleÅŸmesini, yüksek enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçilerin ücret kayÄ±plarÄ±nÄ± önlemek için karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gözden geçirme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. AÄŸar, “YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmeler neticesinde ücret kayÄ±plarÄ±nÄ±n telafisi için yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± beklememeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±k” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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