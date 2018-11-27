Temizlik iÅŸÃ§isinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in puro kulÃ¼bÃ¼nde puro iÃ§mek yasaklandÄ±

Finlandiyaâ€™da temizlik iÅŸÃ§isininÂ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkileyeceÄŸi gerekÃ§esiyle bir puro kulÃ¼bÃ¼Â lokalindeÂ puro ve sigara iÃ§imi yasaklandÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Finlandiya’da mahkeme, temizlik iÅŸçisinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkileyebileceÄŸi gerekçesiyle Helsinki'de kurulu Kirja Puro Klubü lokalinde puro ve sigara içilmesini yasakladÄ±.

lokalinde puro içilmesi bir anonim ÅŸikayet üzerine yasaklandÄ±.

Anonim olarak yapÄ±lan ÅŸikayette klubün lokalinde puro içildiÄŸi, puro ve diÄŸer tütün ürünlerinin reklam ve satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kulüp hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatan Helsinki Belediyesi, lokalde sigara içilmesini yasakladÄ±.

Kirja Puro Klubü belediyenin kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ± ve lokalde puro içiminin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için Ä°l Ä°dare Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. Konuyu ele alan Helsinki Ä°dare Mahkemesi, kulübün lokalinin aynÄ± zamanda orada çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ yeri olduÄŸu ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n tütün içiminden olumsuz etkileneceÄŸi için yeni tütün yasasÄ± gereÄŸince puro içiminin yasaklanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

MAHKEME: ÇALIÅžANLAR OLUMSUZ ETKÄ°LENÄ°YOR

Mahkeme, kulüp yöneticilerinin lokalde sadece bir temizlikçinin haftada bir kaç kez çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada lokalde puro içilmediÄŸi yolundaki savunmalarÄ±na dikkate almadÄ±.Lokalde tütün içilmesinin yasaklanmasÄ± kararÄ±nÄ± oy çokluÄŸuyla aldÄ±.

Belediyenin halk yöneticileri de mahkeme kararÄ±ndan memnun. Belediyenin halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumakla sorumlu birimin ÅŸefi Toni Lyyski, Arazi kullanÄ±m ve Ä°nÅŸaat YasalarÄ±na göre kulübün lokaline tütün içme izni verilmediÄŸini ve lokalde çalÄ±ÅŸan temizlikçi pasif içmeye tabi kaldÄ±ÄŸÄ± için tütün kullanÄ±mÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KULÜP, YASAK KARARINI TEMYÄ°Z EDECEK

Kirja Kulübü'nün Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ä°dare Mahkemesi'nin yasaklama kararÄ±nÄ± yorumlamayacaÄŸÄ±nÄ± ancak kararÄ±n bozulmasÄ± için Yüksek Ä°dare Mahkemesi'ne baÅŸvuruda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 16:04

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