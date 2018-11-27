Sefer Selvi Sedat Simavi karikatÃ¼r Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

TGC kurucu BaÅŸkanÄ± Sedat Simavi adÄ±na dÃ¼zenlenen ve bu yÄ±l 42. kez daÄŸÄ±tÄ±lan 2018 Sedat Simavi Ã–dÃ¼lleriâ€™nin sahipleri aÃ§Ä±klandÄ±.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2018 Sedat Simavi Ödülleri’ne deÄŸer görülen gazeteci, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanlarÄ±na verilecek ödüller açÄ±klandÄ±. 11 AralÄ±k 1953’de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren TGC Kurucu BaÅŸkanÄ± Sedat Simavi adÄ±na 42 yÄ±ldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, saÄŸlÄ±k bilimleri ve spor alanlarÄ±nda veriliyor. AçÄ±klanan ödüllerde, karikatür ödülüne Evrensel gazetesi karikatüristi Sefer Selvi layÄ±k görüldü. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri ise daha sonra paylaÅŸÄ±lacak. 2018 Sedat Simavi Ödülleri’ne deÄŸer görülen isimler ve eserleri ÅŸöyle:

Gazetecilik Ödülü, Cumhuriyet Gazetesi’nde 1 Ekim 2017 – 16 MayÄ±s 2018 tarihleri arasÄ±nda yayÄ±nlanan, “Kamu Ä°halelerinde Davet Yöntemi” baÅŸlÄ±klÄ± tematik köÅŸe yazÄ±larÄ± nedeniyle ÇiÄŸdem Toker’e verilecek. Karikatür ödülü ise gazetemizde çizdiÄŸi güncel siyasi karikatürleri nedeniyle Sefer Selvi’ye verilecek.

Radyo Ödülü, RS FM’de 22 Åžubat 2018 tarihinde yayÄ±nlanan “Yavuz OÄŸhan’dan Bide Bunu Dinle-NazlÄ± IlÄ±cak’Ä±n OÄŸlu Mehmet Ali IlÄ±cak: Anneme Kefil Olamam ki!” adlÄ± radyo programÄ± nedeniyle Yavuz OÄŸhan’a verilecek. Televizyon Ödülü ise Haber dalÄ±nda Fox TV’de 8-9 MayÄ±s 2018 tarihlerinde yayÄ±nlanan “Hastane Var Doktor Yok – TaÅŸÄ±malÄ± SaÄŸlÄ±k Sistemi” adlÄ± haberleri nedeniyle. Emre Ä°zkübarlas ve Ferhan Güler’e verilecek.

Sedat Simavi ödülünde diÄŸer dallardaki ödüller ise ÅŸöyle:

Belgesel Ödülüne, “Güncel Dosya: KadÄ±n Cinayetleri” adlÄ± belgeseli nedeniyle NTV’den YaÄŸÄ±z Åženkal,

Edebiyat Ödülüne, “Dua ÇiçeÄŸi” adlÄ± romanÄ±yla Kâmuran Åžipal,

Sosyal Bilimler Ödülüne, “BeyoÄŸlu: YapÄ±lar, Mekânlar, Ä°nsanlar (1831-1923)” adlÄ± eseri ile Turan AkÄ±ncÄ±,

Fen Bilimleri Ödülüne, “Su-GazÄ± DeÄŸiÅŸimi Sürecinin IsÄ± DeÄŸiÅŸtiricili Mikrokanal Reaktör Düzeninde Modellenmesi ve Benzetimi” adlÄ± eseri ile Prof. Dr. Ahmet Kerim AVCI

SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ödülüne, “Endojen c-Jun N-terminal Kinaz (JNK) Aktivitesi: Normal ve Malign Granüloza Hücreleri rasÄ±ndaki SÄ±nÄ±r” baÅŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Doç. Dr. Özgür Öktem,

Spor Ödülüne, “Avrupa KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi Åžampiyonu” olmasÄ± nedeniyle VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± layÄ±k görüldü. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 16:11

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