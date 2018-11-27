â€˜GeÃ§inemiyoruz, izin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ek iÅŸ yapÄ±yoruzâ€™

Tekstil iÅŸÃ§ileri aÄŸÄ±r Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, ekonomik krizle de mÃ¼cadele etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Necla DEMÄ°R

Uzun süreli aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve emek sömürüsünün yoÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sektörlerin baÅŸÄ±nda gelen tekstilde, iÅŸsizlik korkusu daha fazla hak gaspÄ±na yol açÄ±yor. AynÄ± zamanda bel ve boyun gibi meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran sektörde, ücretler hayatÄ± idame ettirmeye yetmiyor.

AldÄ±klarÄ± maaÅŸ ile kÄ±t kanaat geçinebilen iÅŸçiler, ekonomik kriz ile birlikte geçimlerini saÄŸlayamaz duruma geldiklerini dile getirdi. BaÄŸcÄ±lar’da faaliyet gösteren tekstil atölyelerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

‘ASGARÄ° ÜCRETLE ÇALIÅžMAK ZORLUYOR’

Bir tekstilde çalÄ±ÅŸan ve 10 yÄ±ldÄ±r bu mesleÄŸi yapan Muzaffer Uzer, ortalama 12 - 13 saat çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Bazen hafta sonlarÄ± da çalÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yoruz. Asgari ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bayaÄŸÄ± zorlanÄ±yoruz. Çünkü hafta sonu çalÄ±ÅŸmasak paramÄ±z bize yetmiyor. Tekstil çok gürültülü bir ortam ve sürekli kesintisiz çalÄ±ÅŸmak zorundasÄ±n. Sadece 45 dakikalÄ±k yemek molalarÄ± var. Geri kalanÄ± hep makine üzerinde çalÄ±ÅŸma ve koÅŸturma. Eve gittiÄŸimiz zaman ayaklarÄ±mÄ±zÄ± hissetmiyoruz. SoÄŸuk suyun içine koyuyoruz. Bir iki dakika sonra ancak kendimize gelebiliyoruz. Ayakta çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin ise ayrÄ± sorunlarÄ± var. Makinede çalÄ±ÅŸan sürekli eÄŸiliyor, ayakta olanlar da sürekli ayakta iÅŸ yapmak zorunda. Oturma lüksü yok onun” diye belirtti.

‘EVÄ°MÄ°ZE AÅž ALACAK DURUMUMUZ YOK’

EmeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Uzer, yaÅŸanan krizden nasÄ±l etkilendiÄŸini ÅŸu sözlerle ifade etti: “Burada çalÄ±ÅŸanlar bin 600 asgari ücretle baÅŸlÄ±yor, 2 bine doÄŸru gidiyor. Domatesin kilosu 6 TL. Meyvelerden bahsetmiyorum bile. Pazara 200 lirayla çÄ±kÄ±yorsun fakat 4 - 5 poÅŸet doldurmadan eve geliyorsun. YaÅŸanan krizle birlikte son 2 ay içerisinde burada çalÄ±ÅŸanlar olarak evine doÄŸru düzgün aÅŸ alabilecek durumumuz yok. ÇoÄŸumuz kiracÄ±yÄ±z. Ä°ÅŸverenlerin de umurunda deÄŸil. Benim 3 çocuÄŸum var. Bir kadÄ±n arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n 5 çocuÄŸu var. ÖÄŸlene kadar çalÄ±ÅŸÄ±yor. ÖÄŸleden sonra gidiyor yemek yapÄ±p tekrar çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ben de geçinmekte zorlanÄ±yorum ve ekonomik kriz beni de çok etkiledi. ÖrneÄŸin benim oturduÄŸum ev kira ve bin 100 TL vermek zorundayÄ±m. MaaÅŸÄ±m da iki bin 500 TL. Bir de bunun faturalarÄ± var. 400-500 TL faturalara gidiyor. Hiçbir ÅŸey kalmÄ±yor. Hafta sonu ek iÅŸ yapmak zorunda kalÄ±yorum. Bazen pazar iÅŸine de çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±m oluyor. Penye tiÅŸörtler alÄ±p satÄ±yorum.”

'TEMÄ°ZLÄ°ÄžE GÄ°DÄ°YORUM'

Tekstilin çok yorucu ve yÄ±pratÄ±cÄ± olduÄŸunu, 10 yÄ±ldÄ±r aynÄ± iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Pamuk CoÅŸkun ise, krizden nasÄ±l etkilendiÄŸini ise ÅŸu sözlerle ifade etti: “ÇoÄŸu yerde sigortamÄ±z yatmadÄ±ÄŸÄ± halde çalÄ±ÅŸmak zorundayÄ±z. Her ÅŸekilde sömürülüyorsun. HastalandÄ±ÄŸÄ±n zaman tekstilde çalÄ±ÅŸÄ±yorsan dinlenme imkanÄ±n yok. ÇalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±n gün sen para alamÄ±yorsun, para alamadÄ±ÄŸÄ±n gün de aç kalÄ±yorsun maalesef. Çünkü hayat ÅŸartlarÄ± çok zor, hayat çok pahalÄ±. KiracÄ±yÄ±m. Ä°ki çocuk okutuyorum. Her hafta sonu da ek iÅŸ olarak temizliÄŸe gidiyorum. Geçinemiyorum. Ekonomik kriz beni de kötü etkiledi. Pazara gidemiyoruz. KiramÄ±zÄ± doÄŸru düzgün ödeyemiyoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±z okula gidiyor ve onlara doÄŸru düzgün harçlÄ±k bile veremiyoruz. Kriz en çok düÅŸük gelirliyi etkiledi. Biz de onlardan biri olduÄŸumuz için etkilendik.” (MA)

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