SuruÃ§ KatliamÄ± davasÄ±: Adalet iÃ§in baÄŸlantÄ±lar ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±

SuruÃ§ KatliamÄ± davasÄ±nÄ±n avukatÄ± SerdÄ±l Ä°zol, Ã§eliÅŸkili ifade veren tanÄ±ÄŸÄ±n; ÅŸÃ¼pheli olarak dosyaya eklenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Suruç KatliamÄ± davasÄ±nÄ±n müÅŸteki avukatlarÄ±ndan SerdÄ±l Ä°zol, “Adaleti saÄŸlayabilmek adÄ±na dosyada herhangi bir ÅŸüphenin olmamasÄ± lazÄ±m. TanÄ±klar hukuka aykÄ±rÄ± beyanlarda bulundu. Ancak herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±. Bu soruÅŸturmanÄ±n etkin yürütülmesi için baÄŸlantÄ±larÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± lazÄ±m” dedi.

Kobanê’ye yardÄ±m götürmek üzere çÄ±ktÄ±klarÄ± yolda, 20 Temmuz 2015 tarihinde Urfa’nÄ±n Suruç ilçesi Amara Kültür Merkezi’nde IÅžÄ°D’li canlÄ± bombasÄ± Abdurrahman Alagöz’ün hedefi olarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 33 kiÅŸiye dair açÄ±lan davanÄ±n 7’nci duruÅŸmasÄ±nÄ± 22 KasÄ±m’da görüldü. MaÄŸdur avukatlarÄ±ndan SerdÄ±l Ä°zol, davanÄ±n ilerlemeyeceÄŸine dikkat çekti.

Urfa 5’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 3 sanÄ±ktan sadece Yakup Åžahin’in tutuklu olduÄŸu doyanÄ±n, diÄŸer 2 sanÄ±ÄŸÄ± Ä°lhami BalÄ± ve Deniz Büyükçelebi ise firari. 7’nci duruÅŸmada dosyadaki sanÄ±klardan Ä°lhami BalÄ±’nÄ±n eÅŸi Hülya BalÄ± ve olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gün kültür merkezinin önünde halk tarafÄ±ndan ‘ÅŸüpheli’ görülerek polislere teslim edilen ve daha sonra serbest bÄ±rakÄ±lan, Halfeti’de imam olduÄŸu öÄŸrenilen Abdullah Ömer Arslan’Ä±n tanÄ±klÄ±klarÄ±na baÅŸvuruldu.

2 TANIK DA ÅžÜPHELÄ°

Mahkemede tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla ifade veren ve hala Ankara’da imam olan Abdullah Ömer Arslan, 33 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi patlama ile bir ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ancak dosya avukatlarÄ±ndan SerdÄ±l Ä°zol, ifadesine baÅŸvurulan 2 tanÄ±ÄŸÄ±n da çeliÅŸkili ifadeler verdiÄŸini ve ‘ÅŸüpheli’ olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

‘Ä°FADELER ÇELÄ°ÅžKÄ°LERLE DOLU’

Arslan’Ä±n verdiÄŸi ifadelerdeki çeliÅŸkilere deÄŸinen Ä°zol, “Halfeti’de imam olduÄŸu bilinmesine raÄŸmen, ikindi vakti namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±p yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ancak Suruç’a gelmesindeki amacÄ±nÄ± hiç bir ÅŸekilde açÄ±klayamadÄ±. OlayÄ±n olduÄŸu tarihte motosiklet ile Suruç’a geldiÄŸi biliniyor. Fail Abdurrahman Alagöz o tarihte olay yerine gelirken, MOBESE görüntülerine takÄ±lmamÄ±ÅŸ. Abdullah Ömer Arslan’da hiç bir MOBESE’ye takÄ±lmadan Suruç’a kadar geliyor. Halfeti’den Birecik’e gitmek için yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Ancak Halfeti’den Birecik’e gitmek için Suruç’tan geçilmeyeceÄŸini biliyoruz” diyerek Arslan’Ä±n yaÅŸanan patlamada ÅŸüpheli olduÄŸunu ifade etti.

‘SURUÇ GEZÄ° AMAÇLI BÄ°R YER DEÄžÄ°L’

Ä°zol, Arslan’Ä±n çeliÅŸkili diÄŸer beyanlarÄ±nÄ± ÅŸöyle saydÄ±:

“Suruç, gezme amaçlÄ± gidilecek bir yer deÄŸildir. Halfeti’den yola çÄ±karken Suruç’ta bir patlama olduÄŸunu duyduÄŸunu, olay yerinde sadece cam kÄ±rÄ±klarÄ± gördüÄŸünü söylüyor. Oysa orada binlerce insan toplanmÄ±ÅŸ, bir can pazarÄ± yaÅŸanÄ±yordu. Cenazeler kaldÄ±rÄ±lÄ±yordu, halk ve polis oradaydÄ±. Suruç’a Google Maps (navigasyonun bir uygulamasÄ±) ile geldiÄŸini söylüyor. Ancak o tarihte Türkiye’de böyle bir uygulama kullanÄ±lmÄ±yordu. Oraya gelme amacÄ±nÄ±n ne olduÄŸu belli deÄŸil. Söz konusu ‘yanÄ±na gidecektim’ dediÄŸi arkadaÅŸÄ± ile telefonla dahi görüÅŸme yapmamÄ±ÅŸ. Åžüpheli birçok durum var.”

‘SANIKLAR KAYIP, ÅžÜPHELÄ°LER TANIK’

Arslan için HTS kayÄ±tlarÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi taleplerini mahkemeye sunduklarÄ±nÄ±, ancak bu taleplerinin reddedildiÄŸini anlatan Ä°zol, HTS kayÄ±tlarÄ±nÄ±n çÄ±kartÄ±lmasÄ± için kiÅŸinin tanÄ±k deÄŸil, ÅŸüpheli durumunda olmasÄ± gerektiÄŸini, yalan tanÄ±klÄ±k etmesine raÄŸmen, yalan tanÄ±klÄ±ktan öte ÅŸüpheli olarak dosyada suç duyurusunda bulunulmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. DosyanÄ±n aydÄ±nlanmasÄ± ve sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için kilit olan bu ismin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sözlerine ekleyen Ä°zol, “Dosyada bir tutuklu sanÄ±k var. DiÄŸer iki sanÄ±ÄŸÄ±n akÄ±beti bilinmiyor” dedi.

‘YENÄ° KATLÄ°AMLARI ENGELLEMEK Ä°ÇÄ°N...’

Ailelerin Türkiye’nin her kentinden gelerek mahkemeyi izlediÄŸini dile getiren Ä°zol, “Ä°nsanlarÄ±n yüreÄŸi yanmÄ±ÅŸ ve adalet önünde bu kiÅŸilerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorlar” dedi. Ä°zol, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu olayÄ± yapanlar Gar KatliamÄ±’nÄ± yapanlarla iliÅŸkili kiÅŸiler. YarÄ±n baÅŸka bir katliamÄ±n olmasÄ±nÄ± engellemek için bu dosya aydÄ±nlatÄ±lmalÄ±. Adaleti saÄŸlayabilmek adÄ±na dosyada herhangi bir ÅŸüphenin olmamasÄ± lazÄ±m. TanÄ±klar hukuka aykÄ±rÄ± beyanlarda bulundu. Ancak herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±. Bu eksikleri ile bu dosya bu ÅŸekilde kalÄ±r ilerlemez. Bizim endiÅŸelerimiz var. Bu soruÅŸturmanÄ±n etkin yürütülmesi için baÄŸlantÄ±larÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± lazÄ±m artÄ±k.” (Urfa/MA)

AYM BÄ°REYSEL BAÅžVURUYU REDDETTÄ°

Anayasa Mahkemesi (AYM), IÅžÄ°D tarafÄ±ndan Suruç’ta 2015’te düzenlenen canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlar ile hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±ndan oluÅŸan 75 kiÅŸinin, soruÅŸturma evresinde dosyaya eriÅŸimin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± gerekçesiyle yaptÄ±klarÄ± bireysel baÅŸvuruyu “kabul edilemez” buldu.

Kararda, “Bu sebeple Anayasa Mahkemesi, ÅŸüpheliler hakkÄ±nda düzenlenen iddianamelerin kabul edilmesiyle soruÅŸturma evrakÄ±na eriÅŸme olanaÄŸÄ± bulan baÅŸvurucularÄ±n soruÅŸturma evresinde verilen kÄ±sÄ±tlama kararÄ± nedeniyle sürece etkin katÄ±lÄ±m imkanÄ± bulamadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±nÄ±n açÄ±kça dayanaktan yoksun olduÄŸu sonucuna varmÄ±ÅŸtÄ±r.” ifadesi kullanÄ±ldÄ±. (AA)

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