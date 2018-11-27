BeÅŸ kentte operasyon dÃ¼zenlendi: Onlarca kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbulâ€™un 10 farklÄ± ilÃ§esi, BalÄ±kesir, Malatya, Urfa ve ÅžÄ±rnakâ€™ta yapÄ±lan operasyonlarda 60â€™Ä±n Ã¼zerinde kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul’un 10 farklÄ± ilçesinde düzenlenen operasyonda birçok eve baskÄ±n düzenlendi. TEM Åžubesi polislerinde yapÄ±lan operasyonda en az 20 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlar Vatan Caddesi’nde bulunan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü.

MALATYA’DA 7 GÖZALTI

Malatya’da sabaha karÅŸÄ± yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda aralarÄ±nda HDP, DBP ve Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD), yöneticilerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaskÄ±nlar sÄ±rasÄ±nda kimi evlerin kapÄ±larÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken evlerde bulunan bilgisayar, telefon gibi elektronik eÅŸyalara el konuldu. ‘Terör örgütü üyesi olmak’ iddiasÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±nan siyasetçi ve insan haklarÄ± savunucularÄ± Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü. GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n isimleri ÅŸu ÅŸekilde:

HDP Malatya eski Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Özcan AÄŸdaÅŸ, DBP Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Nermin Tuncel, Ä°HD Malatya Åžubesi EÅŸbaÅŸkanÄ± Gönül ÖztürkoÄŸlu, HDP Battalgazi ilçe EÅŸbaÅŸkanÄ± Ahmet Aksu, HDP YeÅŸilyurt Ä°lçe EÅŸbaÅŸkanÄ± Aziz DoÄŸan, HDP eski il yöneticisi Hasan Karvar ve parti üyesi Ahmet Turan Sertkaya.

URFA VE ÅžIRNAK’TA DA OPERASYONLAR

Urfa’da yapÄ±lan baskÄ±nlarda ise 28 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± gerekçesi açÄ±klanmadÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan 28 kiÅŸiden isimleri öÄŸrenilenler ÅŸu ÅŸekilde:

Veysel Erdem, Muharrem Erbek, 78’liler giriÅŸimi Suruç aktivisti Vahit Akgün, Halit Durdu, Berivan Canpolat, Mustafa AltÄ±ndaÄŸ, Mehmet TamamboÄŸa, Halil Ülük, Abdullah Güven, Ä°shak Gündüz, Ferhat Ünüs ve cezaevinden geçtiÄŸimiz ay tahliye edilen Radyo KaracadaÄŸ çalÄ±ÅŸanÄ± Salih Erbekler.

ÅžÄ±rnak merkezde bulunan çok sayÄ±da eve de sabah saatlerinde eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n düzenlendi. BaskÄ±nlarda, akraba olduklarÄ± öÄŸrenilen Mikail, Kemal ve Cihangir Külter ile Turan Gülenç ve ismi öÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± gerekçeleri açÄ±klanmazken; gözaltÄ±na alÄ±nanlar Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü. GözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n kent genelinde artabileceÄŸi belirtiliyor.

BALIKESÄ°R’DE HDP ÜYELERÄ°NE GÖZALTI

BalÄ±kesir’de sabah saatlerinde sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n isimleri ÅŸöyle:

HDP Gömeç ilçe yöneticisi FÄ±rat Ar, HDP Üyesi iÅŸçi Nihat Soyuer, Tüm Emekli Sen Burhaniye Åžube BaÅŸkanÄ± Davut Geçir, HDP Üyesi ÅžarkÄ±cÄ± Åžöhret SayÄ±lgan. (HABER MERKEZÄ°)

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