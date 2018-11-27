YÃ¼cel YÄ±lmaz kimdir?

AKP'nin BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olarak gÃ¶sterdiÄŸi YÃ¼cel YÄ±lmaz'Ä±n Ã¶zgeÃ§miÅŸi.

Almanya'nÄ±n Bottrop kentinde 1975 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Yücel YÄ±lmaz, ilk, orta ve lise öÄŸreniminin ardÄ±ndan Anadolu Üniversitesi Ä°ngilizce ÖÄŸretmenliÄŸi Bölümü'nden mezun oldu.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± çeÅŸitli okullarda 9 yÄ±l boyunca Ä°ngilizce öÄŸretmenliÄŸi yapan YÄ±lmaz, bir dönem Ä°stanbul merkezli özel tekstil firmasÄ±nÄ±n ithalat-ihracat sorumlusu olarak da görev aldÄ±.

YÄ±lmaz, Kanada'da "Dil OkullarÄ± Yönetimi EÄŸitimi" ve Ä°ngiltere'de Oxford Üniversitesinde "ÖÄŸretmen GeliÅŸimi EÄŸitimi" aldÄ±, "YDS ACADEMY YabancÄ± Dil OkullarÄ±"nÄ± kurdu.

YÄ±lmaz, BalÄ±kesir Genç Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (BAGÄ°AD), BalÄ±kesir Sanayici Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi (BASÄ°AD), Organize Sanayi Bölgesi ve MüteÅŸebbis Heyeti yönetim kurulu üyelikleri, BalÄ±kesir Sanayi OdasÄ± Meclis üyeliÄŸi, BalÄ±kesir Ä°lini TanÄ±tma ve Güçlendirme VakfÄ± (BALGÜÇ) Yönetim Kurulu üyeliÄŸi ve saymanlÄ±ÄŸÄ± gibi görevlerde bulundu.

KARESÄ° BELEDÄ°YE BAÅžKANI

BalÄ±kesir Ticaret OdasÄ±nda iki dönem meclis üyeliÄŸi, bir dönem de meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan YÄ±lmaz, 2014 yÄ±lÄ±nda Karesi'nin kurucu belediye baÅŸkanÄ± oldu.

Yücel YÄ±lmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana Karesi Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürütüyor. (HABER MERKEZÄ°)

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