Bahis ihalesi iÃ§in tek firma teklif verdi

Spor Toto TeÅŸkilat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bahis oyunlarÄ± iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ihalenin ilk oturumunda, sadece mevcut firma Ä°nteltek teklif verdi.

Spor Toto TeÅŸkilat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bahis oyunlarÄ± için açtÄ±ÄŸÄ± ihaleye tek firma katÄ±ldÄ±.

TeÅŸkilat binasÄ±nda yapÄ±lan ihalenin ilk oturumunda, sadece mevcut firma Ä°nteltek teklif verdi. Ahmet Can AcaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki komisyon, ÅŸirketin verdiÄŸi teklifin uygunluÄŸunu inceledi. Komisyon, evrakÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan mali zarflarÄ± da teslim alÄ±rken, ihale için teklif verme süreci tamamlandÄ±. YapÄ±lacak detaylÄ± inceleme sonunda komisyon, ihalenin ikinci oturumunun tarihini belirleyecek. Nisan 2001’de kurulan Ä°nteltek, faaliyetlerini Turkcell Grubunun ve dünya ÅŸans oyunlarÄ± pazarÄ± lider ÅŸirketlerinden Intralot’un ortaklÄ±ÄŸÄ± ile sürdürüyor.

CÄ°RO TAAHHÜDÜ

Tüketiciye yönelik ikramiye kÄ±smÄ±nda artÄ±ÅŸa gidileceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Turkcell Üst Düzey Yöneticisi Kaan TerzioÄŸlu, “OyunlarÄ±n bundan sonra tüketiciye yönelik ikramiye kÄ±smÄ± yüzde 50’den 70’e çÄ±kÄ±yor, bu önemli bir deÄŸiÅŸim. Devletimiz de burada tabii ki gelir kaybÄ±nÄ± istemedi. Biz, burada bir ciro taahhüdü verdik. Bir yÄ±l için 20 milyar liralÄ±k ciro taahhüdü var. 10 yÄ±l için 200 milyarlÄ±k ciro taahhüdüne eÅŸ deÄŸer. Buna hazÄ±r olduÄŸumuzu ihale komisyonuna teyit ettik” deÄŸerlendirmesinde bulundu. (Ä°stanbul/AA)

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