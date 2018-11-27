Sosyal demokratlara 130 yÄ±l sonra bir kadÄ±n baÅŸkanlÄ±k edecek

Avusturya Sosyal Demokrat Partisinde 130 yÄ±l sonra ilk defa bir kadÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ildi.

Gökhan GÜNEÅž

Viyana

Avusturya Sosyal Demokrat Partisinde (SPÖ) 130 yÄ±l sonra il defa bir kadÄ±n baÅŸkan seçildi. Hafta sonu 650 delegenin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan konferansta, delegelerin yüzde 97,8’inin oyuyla 47 yaÅŸÄ±ndaki Pamela Rendi Wagner SPÖ'nün yeni baÅŸkanÄ± seçildi.

130 yÄ±l sonra seçilen kadÄ±n baÅŸkanla son yÄ±llarda yaÅŸanan kaybÄ±n giderilmesi ve partinin toparlanmasÄ± bekleniyor.

Delegelerin ezici çoÄŸunluÄŸu tarafÄ±ndan seçilen Pamela Rendi Wagner, partililere dönük yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “Kalbimizle bakmalÄ±yÄ±z. ‘Sol’a deÄŸil, ‘saÄŸ’a hiç deÄŸil, ileriye, geleceÄŸe bakmalÄ±yÄ±z” dedi. KonuÅŸmasÄ±nda 35 saatlik haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma süresi, yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi gibi talepleri sÄ±ralayan Wagner, “Ä°nsanlara gitmeliyiz, onlarÄ±n birçoÄŸu kendilerini yalnÄ±z ve yarÄ± yolda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ hissediyor” dedi.

1 Eylül’de yürürlüÄŸe giren günlük 12; haftalÄ±k 60 saat çalÄ±ÅŸma zorunluluÄŸu konusunda yeterli tepki göstermemesi nedeniyle SPÖ eleÅŸtirilmiÅŸti. Entegrasyon ve mülteciler konusunda da koalisyon hükümetini eleÅŸtiren Wagner, BaÅŸbakan Sebastian Kurz’a hitaben, “Sevgili Sebastian, bu güne kadar ne yapÄ±tÄ±n, hiçbir ÅŸey yapmadÄ±n” dedi ve koalisyonu ‘korkak, kibirli, deÄŸersiz ve kendini beÄŸenmiÅŸ’ olarak niteledi.

PAMELA RENDI WAGNER KÄ°MDÄ°R?

Pamela Rendi-Wagner 7 MayÄ±s 1971’de Viyana’da doÄŸdu. Viyana ve Londra'da tÄ±p eÄŸitimi aldÄ±. 9 ve 13 yaÅŸlarÄ±nda iki kÄ±z çocuÄŸu sahibi. En son 2017’de saÄŸlÄ±k ve kadÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttü.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 15:22

www.evrensel.net