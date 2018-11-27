AÃ§Ä±lan Ã§ukurun kapatÄ±lmamasÄ±na tepki gÃ¶steren esnaf, Ã§ukura olta attÄ±

ReÅŸadiye'de kÄ±rtasiyeci Orhan Fedai dÃ¼kkanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±lan ve 7 gÃ¼ndÃ¼r kapatÄ±lmayan Ã§ukura olta atarak tepki gÃ¶sterdi.

Tokat'Ä±n ReÅŸadiye ilçesinde 19 KasÄ±m'da ReÅŸadiye ilçe merkezindeki Osmaniye Mahallesi GaziosmanpaÅŸa Caddesi'nde aÄŸÄ±r tonajlÄ± bir kamyon, kablolarÄ±n geçtiÄŸi noktada çökmeye sebep oldu. Çevredeki esnaf durumu, ÅŸirketin ihbar hattÄ±na bildirdi. Yer altÄ±ndan geçen kablolarÄ±n bulunduÄŸu alandaki çukura, tahta parçalarÄ± yerleÅŸtirilerek araç ve yaya düÅŸmemesi için önlem alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ancak üzerinden 7 gün geçmesine raÄŸmen çukurun kapatÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmadÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

Caddede kÄ±rtasiye iÅŸleten Orhan Fedai, dükkânÄ±nÄ±n önündeki çukurun içine yerleÅŸtirilen tahtalarÄ±n üzerine 'Ä°llaki içine biri mi düÅŸecek yapÄ±lmasÄ± için' yazÄ±sÄ± astÄ±. YaÄŸmur nedeniyle içi suyla dolan çukura olta atan Fedai, fotoÄŸraflarÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Kurum yetkilileri ise açÄ±klama yapmadÄ±. (Tokat/DHA)

www.evrensel.net