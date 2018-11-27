Mehmet Zeybek kimdir?

AKPâ€™nin Afyonkarahisar Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi Mehmet Zeybekâ€™in Ã¶zgeÃ§miÅŸi.Â

Mehmet Zeybek 1 Ocak 1954 yÄ±lÄ±nda Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Ä°lköÄŸrenimini merkez ÇayÄ±rbaÄŸ beldesinde tamamlayan Zeybek, Afyon Ä°mam Hatip Lisesinden 1974 yÄ±lÄ±nda mezun oldu. 1975 yÄ±lÄ±nda Afyon Lisesini tamamladÄ±. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ä°slami Ä°limler Fakültesinden 1981 yÄ±lÄ±nda mezun olan Zeybek, inÅŸaat iÅŸlerine geçti.

FAZÄ°LET, REFAH, AKP

Lise ve üniversite hayatÄ±nda Milli Türk Talebe BirliÄŸi (MTTB) üyesiydi. Mehmet Zeybek, Refah Partisi Ä°l Yönetim Kurulu üyesi oldu. Daha sonra Fazilet Partisinde Kurucu Ä°l Yönetim Kurulu ÜyeliÄŸi, 1999 Yerel Seçimlerinde Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinde bulundu.

AKP’DE Ä°L BAÅžKANLIÄžI YAPTI

Zeybek, AKP’de de Ä°l Kurucu ÜyeliÄŸi, Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±, 2002 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday AdayÄ± oldu. 2009'da AKP’de Afyonkarahisar Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen Zeybek, bu görevi 2014 yÄ±lÄ±na kadar sürdürdü.

Mehmet Zeybek, evli ve 3 çocuk babasÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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