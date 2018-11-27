KaÄŸÄ±t krizine Ã§Ã¶zÃ¼m aranÄ±yor: GÃ¶zler BÄ°K Genel Kurulu'nda

BasÄ±n Ä°lan Kurumu Genel Kurulu kaÄŸÄ±t krizi gÃ¼ndemiyle yarÄ±n toplanÄ±yor. ToplantÄ±dan, resmi ilan tarifelerinin deÄŸiÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde karar bekleniyor.

BasÄ±n Ä°lan Kurumu (BÄ°K) Genel Kurulu yarÄ±n toplanÄ±yor. Gazeteleri derinden etkileyen kaÄŸÄ±t krizi gündemiyle 20 Eylül’de yapÄ±lan olaÄŸanüstü toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir araya gelecek olan genel kurulda, resmi ilan tarifelerinin deÄŸiÅŸtirilmesi yönünde karar çÄ±kmasÄ± bekleniyor. ToplantÄ± öncesi taleplerini dile getiren basÄ±n meslek örgütü temsilcileri, tarifelerin güncellenerek zam yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu, ancak bunun yeterli olmayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor, ilan pastasÄ±nda daralmaya dikkat çekiyor.

ToplantÄ± öncesinde Evrensel'e konuÅŸan Tükiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) BÄ°K’teki temsilcisi Ahmet Özdemir, ilan tarifelerinde yüzde 10 ile yüzde 20 arasÄ±nda bir zam teklifin kabul edileceÄŸini düÅŸündüÄŸünü söyledi. 20 Eylül’de yapÄ±lan olaÄŸanüstü genel kurul ile ilgili olarak, “O konuda hiç olmazsa anadolu basÄ±nÄ±na bir katkÄ± olmasÄ± için deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Genel olaraktan yüzde 20 oranÄ±nda asgari yüz ölçümleri ve asgari kadro durumlarÄ± aÅŸaÄŸÄ± çektirilip iyileÅŸtirdi. Yerel basÄ±nda fayda etmiÅŸtir ama çok büyük oranda olduÄŸunu zannetmiyorum” ifadelerini kullandÄ±.

‘Ä°LAN PASTASI KÜÇÜLÜYOR’

Sorunun çözümünün tek baÅŸÄ±na BÄ°K’te olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Özdemir, ÅŸöyle devam etti: “BÄ°K biraz yanlÄ±ÅŸ algÄ±lanÄ±yor. O devletin resmi ilan kurumu. Ä°lan pastasÄ± günden güne azalÄ±yor bunun üzerinde durulmasÄ± gerekiyor. Devletin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla BÄ°K’in daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± gazetelere gelir saÄŸlayan ilanlarÄ±n sayÄ±sÄ± azalÄ±yor. Eskiden ilçeler bir yatÄ±rÄ±m yapacak ilan veriyordu ÅŸimdi birlik oluÅŸturdular ek ilanla büyükÅŸehir belediyesi bütün ilçelerin ilanÄ±nÄ± veriyor. Her ilçenin yapacaÄŸÄ± ilan tek bir ilanla bitiyor. Eskiden personel alÄ±mÄ± ilana çÄ±kÄ±yordu ÅŸimdi cumhurbaÅŸkanÄ± kendisine aldÄ± bu yetkiyi benden geçecek resmi gazetede yayÄ±nlanacak dedi. Ä°lan olayÄ± ortadan yok oldu. O yüzdende basÄ±n ilan kurumunun elinde de deÄŸil. Temel sorun yukardan gelen ilan kÄ±sÄ±tlÄ±ÄŸÄ±. Kabul edilecek olan ilan tarifesi de yukarÄ±ya gidecek kabul edilecek mi edilmeyecek mi Ankara'dan döner mi dönerse ne zaman döner kestirmek mümkün deÄŸil. AsÄ±l meseleyi çözmek için hükümet politikalarÄ±na KHK’lere bakmalÄ±yÄ±z.”

‘Ä°LAN FÄ°YATINDAKÄ° ARTIÅž KISA VADELÄ° ÇÖZÜM’

ToplantÄ± öncesi gazetecilerin talepleri hakkÄ±nda konuÅŸan TGS Genel Sekreteri Ä°lkay Akkaya, ilan pastasÄ±ndan sadece bazÄ± gazetelerin yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyedi. Bu gazeteler dÄ±ÅŸÄ±ndaki gazetelerin reklam alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Akkaya, “ArtÄ±k bu ilan gelirleri de gazetelerin hayatÄ±nÄ± sürdürebileceÄŸi durumda deÄŸil. Çünkü dolar karÅŸÄ±sÄ±nda basÄ±n ilandan gelen ücret de erimiÅŸ durumda. Öncelikle BÄ°K’in bu ilan gelirini arttÄ±rmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Ama bu da dediÄŸim gibi kÄ±sa vadeli bir çözüm. KÄ±sa vadede yaralara merhem olacak” diye belirtti.

‘TÜRKÄ°YE KENDÄ° KAÄžIDINI ÜRETMELÄ°’

KÄ±sa vadeli bir diÄŸer çözüm olarak devletin gazetelere yüzde 40’lÄ±k bir kaÄŸÄ±t süspansiyonu yapabileceÄŸini söyleyen Akkaya, “DÄ±ÅŸarÄ±dan devlet kaÄŸÄ±dÄ± kendi temin eder, kendisi gazetelere satabilir. DolarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar da var” diyerek kaÄŸÄ±t ithalatÄ±ndaki tekelleÅŸmeye dikkat çekti. KaÄŸÄ±t ithalatÄ± yapan ÅŸirketlerin fiyat düÅŸürmeye yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Akkaya, “KaÄŸÄ±t sektöründe de çeÅŸitli oyunlar var. yüzde 40’lÄ±k bir kaÄŸÄ±t kÄ±sa vadeli bir çözüm olacaktÄ±r onun dÄ±ÅŸÄ±nda tabi esas çözüm Türkiye'nin kendi kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± üretir hale gelmesi. Bu da uzun vadeli bir çözüm.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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