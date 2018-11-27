Åžampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlÄ±yor

FotoÄŸraf: El Ronzo/Flickr(CC BY-SA 2.0)

Åžampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlÄ±yor

    • 27 KasÄ±m 2018 14:59

    Åžampiyonlar Ligi grup maÃ§larÄ±nda 5. haftaya giriliyor. Bu akÅŸam Roma-Real Madrid, Lyon-Manchester City gibi mÃ¼sabakalar oynanacak.

    Åžampiyonlar Ligi'nde grup maçlarÄ±na bugün devam ediliyor. 5. hafta maçlarÄ±nda bu akÅŸam Roma-Real Madrid, Lyon-Manchester City gibi zorlu müsabakalar yapÄ±lacak.

    5. hafta maçlarÄ± saat 20.55'teki CSKA Moskova-Viktoria Plzen ve AEK-Ajax maçlarÄ±yla baÅŸlayacak.

    23.00'te oynanacak müsabakalarÄ±n programÄ±ysa ÅŸöyle:

    Hoffenheim-Shakhtar Donetsk

    Lyon-Manchester City

    Roma-Real Madrid

    Manchester United-Young Boys

    Juventus-Valencia

    Bayern Münih-Benfica.

    GALATASARAY'IN MAÇI YARIN

    Åžampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'Ä±n Lokomotiv Moskova ile oynayacaÄŸÄ± maç ise yarÄ±n 20.55'te baÅŸlayacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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