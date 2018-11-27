Åžampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlÄ±yor

Åžampiyonlar Ligi grup maÃ§larÄ±nda 5. haftaya giriliyor. Bu akÅŸam Roma-Real Madrid, Lyon-Manchester City gibi mÃ¼sabakalar oynanacak.

Åžampiyonlar Ligi'nde grup maçlarÄ±na bugün devam ediliyor. 5. hafta maçlarÄ±nda bu akÅŸam Roma-Real Madrid, Lyon-Manchester City gibi zorlu müsabakalar yapÄ±lacak.

5. hafta maçlarÄ± saat 20.55'teki CSKA Moskova-Viktoria Plzen ve AEK-Ajax maçlarÄ±yla baÅŸlayacak.

23.00'te oynanacak müsabakalarÄ±n programÄ±ysa ÅŸöyle:

Hoffenheim-Shakhtar Donetsk

Lyon-Manchester City

Roma-Real Madrid

Manchester United-Young Boys

Juventus-Valencia

Bayern Münih-Benfica.

GALATASARAY'IN MAÇI YARIN

Åžampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'Ä±n Lokomotiv Moskova ile oynayacaÄŸÄ± maç ise yarÄ±n 20.55'te baÅŸlayacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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