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FotoÄŸraf: El Ronzo/Flickr(CC BY-SA 2.0)
Åžampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlÄ±yor
27 KasÄ±m 2018 14:59
Åžampiyonlar Ligi grup maÃ§larÄ±nda 5. haftaya giriliyor. Bu akÅŸam Roma-Real Madrid, Lyon-Manchester City gibi mÃ¼sabakalar oynanacak.
Åžampiyonlar Ligi'nde grup maçlarÄ±na bugün devam ediliyor. 5. hafta maçlarÄ±nda bu akÅŸam Roma-Real Madrid, Lyon-Manchester City gibi zorlu müsabakalar yapÄ±lacak.
5. hafta maçlarÄ± saat 20.55'teki CSKA Moskova-Viktoria Plzen ve AEK-Ajax maçlarÄ±yla baÅŸlayacak.
23.00'te oynanacak müsabakalarÄ±n programÄ±ysa ÅŸöyle:
Hoffenheim-Shakhtar Donetsk
Lyon-Manchester City
Roma-Real Madrid
Manchester United-Young Boys
Juventus-Valencia
Bayern Münih-Benfica.
GALATASARAY'IN MAÇI YARIN
Åžampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'Ä±n Lokomotiv Moskova ile oynayacaÄŸÄ± maç ise yarÄ±n 20.55'te baÅŸlayacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
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