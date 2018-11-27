Åžampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maÃ§larÄ±

Åžampiyonlar Ligi grup maÃ§larÄ±nda 5. haftaya girildi. Ajax, AEK'yÄ± 2 golle geÃ§ti; Viktoria Plzen, CSKA Moskova'yÄ± 2-1 yendi.

Åžampiyonlar Ligi'nde grup maçlarÄ±na bugün devam ediliyor. 5. hafta maçlarÄ±nda bu akÅŸam Roma-Real Madrid, Lyon-Manchester City gibi zorlu müsabakalar yapÄ±lÄ±yor.

5. hafta maçlarÄ± saat 20.55'teki CSKA Moskova-Viktoria Plzen ve AEK-Ajax maçlarÄ±yla baÅŸladÄ±.

AJAX, AEK'YÄ° 2 GOLLE GEÇTÄ°

UEFA Åžampiyonlar Ligi E Grubu'nda deplasmanda AEK'yÄ± 2-0 yenen Ajax, son 16 turuna kalmayÄ± garantiledi. Hollanda ekibi Ajax'Ä±n maçÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndaki iki golünü de Dusan Tadic attÄ±. Gollerden biri penaltÄ±dan atÄ±ldÄ±. AEK'da Marko Livaja, 67. dakikada ikinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kart görerek takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±.

Bu sonuçla Ajax, puanÄ±nÄ± 11'e çÄ±kararak E Grubu'nda maç fazlasÄ±yla liderliÄŸe yükselirken, son 16 turuna kalmayÄ± garantiledi. 5 maçÄ±n sonunda puanla tanÄ±ÅŸamayan AEK ise grup sonunculuÄŸunu garantileyerek Avrupa arenasÄ±na veda etti.

Ajax'lÄ± oyuncular galibiyeti kutladÄ±. | FotoÄŸraf: Ayhan Mehmet/AA

VIKTORIA PLZEN 2 - CSKA MOSKOVA 1

G Grubu mücadelesinde ise Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, ikinci yarÄ±da bulduÄŸu gollerle Rusya ekibi CSKA Moskova'yÄ± 2-1 maÄŸlup etti.

CSKA Moskova'nÄ±n tek golünü 10. dakikada penaltÄ±dan Nikola Vlasic kaydederken, Viktoria Plzen ise 56. dakikada Roman Prochazka ve 81. dakikada Lukas Hejda'nÄ±n golleriyle mücadeleden 3 puanla ayrÄ±ldÄ±. TakÄ±mÄ±nÄ±n ilk golünü kaydeden Prochazka, 44. dakikada kazanÄ±lan penaltÄ± vuruÅŸunu ise golle sonuçlandÄ±ramadÄ±.

Grupta ilk iki sÄ±raya çÄ±kma ÅŸansÄ± kalmayan 4 puanlÄ± iki takÄ±mdan UEFA Avrupa Ligi'ne bilet alacak ekip, 6. hafta maçlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belli olacak.

Viktoria Plzen'li oyuncularÄ±n gol sevinci. | FotoÄŸraf: Sefa Karacan/AA

23.00'TE BAÅžLAYAN MÜSABAKALAR

23.00'te baÅŸlayan müsabakalarÄ±n ilk yarÄ± sonuçlarÄ± ise ÅŸöyle:

Hoffenheim 2 - Shakhtar Donetsk 2

Lyon 0 - Manchester City 0

Roma 0 - Real Madrid 0

Manchester United 0 - Young Boys 0

Juventus 0 - Valencia 0

Bayern Münih 3 - Benfica 0

GALATASARAY'IN MAÇI YARIN

Åžampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'Ä±n Lokomotiv Moskova ile oynayacaÄŸÄ± maç ise yarÄ±n 20.55'te baÅŸlayacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 00:00

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