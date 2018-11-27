â€˜ElÃ§i cinayeti iÃ§in Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lsÄ±nâ€™

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Tahir ElÃ§i cinayetinin tÃ¼m boyutlarÄ± ile ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istedi.Â

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± Tahir Elçi cinayetine iliÅŸkin Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na verdiÄŸi önerge ile Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±'nÄ± talep etti. Elçi cinayetine iliÅŸkin soruÅŸturmada bir geliÅŸme kaydedilmediÄŸini belirten BeÅŸtaÅŸ, araÅŸtÄ±rma önergesinde, “Tahir Elçi cinayetine iliÅŸkin edinilen tüm kamera kayÄ±tlarÄ±nda Tahir Elçi’ye isabet eden kurÅŸunun kolluk görevlilerine ait olduÄŸuna ve yine dönemin baÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu’nun ‘EÄŸer teröristlerin polislerimize yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± olmasaydÄ± muhtemelen bu acÄ± olaylarÄ±n hiçbiri olmayacaktÄ±’ ÅŸeklindeki ifadelerinin de ölümün bir bilinç dahilinde gerçekleÅŸtiÄŸine dair emareler söz konusu olmuÅŸtur” dedi.

TÜRKÄ°YE’NÄ°N YAKIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Hrant Dink cinayeti öncesi yaÅŸananlara dikkat çeken BeÅŸtaÅŸ, Türkiye’nin yakÄ±n geçmiÅŸine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman kiÅŸilerin önce hedef haline getirildiÄŸini, haklarÄ±nda linç kampanyalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan da öldürüldüklerine ÅŸahit olunduÄŸunu aktardÄ±. BeÅŸtaÅŸ, cinayetten önce Elçi’nin “PKK terör örgütü deÄŸil” ifadesi nedeniyle hedef gösterilerek hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

BAÅžBAKANIN AÇIKLAMASI

Tahir Elçi’nin ölümünün ardÄ±ndan delillerin kaybolmamasÄ± gerektiÄŸinden bahisle olay yeri incelemesi baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± sÄ±rada suni bir çatÄ±ÅŸma gerekçe gösterilerek olay yeri incelemesinin yaptÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BeÅŸtaÅŸ önergesinde, “Elçi’nin hedef gösterilmesi, hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan yargÄ±lama süreci ve ardÄ±ndan gelinen noktada yaÅŸanan olayÄ±n bir suikast olduÄŸu kuÅŸku götürmemektedir. BaÅŸbakan DavutoÄŸlu olay günü yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ilk açÄ±klamada, ‘Bu olay mutlak surette aydÄ±nlatÄ±lacaktÄ±r. Bizim dönemimizde faili meçhullere izin vermeyiz. Bu terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda SayÄ±n Tahir Elçi'ye dönük olarak bir suikast gerçekleÅŸmiÅŸ olmasÄ±, böyle bir durum varsa mutlaka araÅŸtÄ±rÄ±larak kim bunu yaptÄ±ysa ortaya çÄ±karÄ±lacaktÄ±r. Ama kim yapmÄ±ÅŸ olursa olsun hedef açÄ±ktÄ±r, hedef sadece SayÄ±n Tahir Elçi deÄŸil hedef Türkiye'dir’ demiÅŸtir. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ da saldÄ±rÄ±nÄ±n Elçi'ye yönelik ‘hunharca bir suikast’ olduÄŸunu ifade etmiÅŸtir. Ancak aradan geçen 3 yÄ±l zarfÄ±nda yargÄ± alanÄ±nda hiçbir geliÅŸme kaydedilmemiÅŸ ve sorumlular bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerine yer verdi.

‘GÖRÜNTÜLERE ULAÅžILMADI’

Elçi’yi vuran kiÅŸi-kiÅŸilere ve vurulduÄŸu anÄ± gösteren herhangi bir görüntü kaydÄ±na ulaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n son derece çarpÄ±cÄ± olduÄŸunu ifade eden BeÅŸtaÅŸ, nitekim Elçi’nin basÄ±n, yargÄ± ve siyasi iktidar tarafÄ±ndan hedef haline getirilmesi ve gerçekleÅŸen cinayetin birbirinden ayrÄ± tutulamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BeÅŸtaÅŸ, araÅŸtÄ±rma önergesinde ÅŸu ifadelere yer verdi: “Bu baÄŸlamda Tahir Elçi’ye yönelik suikastÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ±, geçmiÅŸ dönemlerde yaÅŸanan faili-failleri bulunmayan cinayetlere de bir Ä±ÅŸÄ±k tutmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±maktadÄ±r. SorumlularÄ± ortaya çÄ±karÄ±lmamÄ±ÅŸ birçok faili-failleri bulunmayan cinayetin yarattÄ±ÄŸÄ± umutsuz iklimde Tahir Elçi cinayetinin sorumlularÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± toplumsal kucaklaÅŸma ve tesis edilecek onurlu bir barÄ±ÅŸ adÄ±na da önemli bir adÄ±m olacaktÄ±r. Bu nedenle, ülke olarak geçmiÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z acÄ± tecrübelerden hareketle, böylesi kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve bu Meclis çatÄ±sÄ± altÄ±nda sorumlularÄ±nÄ±n bulunmasÄ±na katkÄ± saÄŸlanmasÄ± gereklilik arz etmektedir.” (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 14:55

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