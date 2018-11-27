Oyuncu UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

76 yaÅŸÄ±ndaki sinema ve tiyatro sanatÃ§Ä±sÄ± UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Sinema ve tiyatro sanatçÄ±sÄ± UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m 76 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. KÄ±vÄ±lcÄ±m’Ä±n cenaze töreni, yarÄ±n saat 11.00’de KadÄ±köy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecek. SanatçÄ±, Üsküdar Åžakirin Camii’nde kÄ±lÄ±nacak ikindi namazÄ±nÄ± müteakip Çekmeköy Valide Sultan MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda defnedilecek.

TÄ°YATRO VE SÄ°NEMAYLA GEÇEN BÄ°R ÖMÜR

15 AralÄ±k 1942 tarihinde Ä°stanbul’da doÄŸan KÄ±vÄ±lcÄ±m, uygulamalÄ± sinema oyunculuÄŸu ve tiyatro seslendirme eÄŸitimi aldÄ±. KÄ±vÄ±lcÄ±m, “Güllü” filminde hizmetçi, “Bülbül YuvasÄ±” filminde Zerrin, “Gelin ÇiçeÄŸi” filminde gitarist UÄŸur, 1973 yapÄ±mÄ± “YalancÄ±” filminde AyÅŸe, “Dünden Sonra YarÄ±ndan Önce” filminde Mübeccel, “Dudaktan Kalbe” dizisinde Huriye yenge ve “Eyvah Babam” ile “Eyvah KÄ±zÄ±m Büyüdü” dizilerinde Latife Sultan rollerini canlandÄ±rdÄ±. Çok sayÄ±da filmde rol alan KÄ±vÄ±lcÄ±mlÄ± aynÄ± zamanda Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Åžehir TiyatrolarÄ± oyuncularÄ±ndandÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

www.evrensel.net