Onur HamzaoÄŸluâ€™ya 5 ay hapis cezasÄ± verildi

"Devlet organlarÄ±nÄ± ve TBMMâ€™yi alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" iddiasÄ±yla yargÄ±lanan HDK EÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu'ya 5 ay hapis cezasÄ± verildi.

HDK EÅŸ Sözcüsü Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu, Adana’da yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmadan dolayÄ± yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar verildi. 25’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme Onur HamzaoÄŸlu’ya 16 Nisan Referandumu için 8 Nisan 2017 tarihinde UÄŸur Mumcu’da gerçekleÅŸtirilen mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma ile ilgili TCK 301’den 5 ay ceza verdi. YaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Cizre, Sur ve bölgede yaÅŸanan olaylarÄ± ve AKP’nin yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirmesinden dolayÄ± “Devlet organlarÄ±nÄ± ve TBMM’yi alenen aÅŸaÄŸÄ±lama” iddiasÄ±yla yargÄ±lanan HamzaoÄŸlu’nun cezasÄ± ertelendi.

Onur HamzaoÄŸlu 16 Nisan Referandumu öncesi 8 nisan 2017 tarihinde HDP’nin Adana Mitinginde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada AKP’nin bölgede sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ± kapsayan politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± döneminde sivil insanlarÄ±n öldüÄŸünü hatÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±. (Adana/EVRENSEL)

www.evrensel.net