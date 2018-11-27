MHK, HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek ve Halis Ã–zkahya'yÄ± dinlendirecek

Galatasaray-Konyaspor maÃ§Ä±ndaki penaltÄ± pozisyonu nedeniyle tartÄ±ÅŸma konusu olan HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek ve Halis Ã–zkahya dinlendirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasÄ±nda oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçÄ±nÄ± yöneten Hüseyin Göçek ile aynÄ± müsabakada Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci deÄŸerlendirmeye kadar maç vermeyecek.

MHK'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Süper Lig'in 13 haftasÄ±ndaki müsabakalar ile özellikle Galatasaray-Atiker Konyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hakemleri ve VAR görevini yürüten hakemlerin performanslarÄ±nÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde incelendiÄŸi bildirildi.

VAR'Ä±n geliÅŸimi için engelleyici olumsuzluklara karÅŸÄ± her türlü tedbiri almada kararlÄ± olduklarÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Kurulumuz, uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren UEFA'nÄ±n takdirini kazanan, Türkiye Futbol Federasyonumuzun büyük katkÄ±larÄ±yla hakemliÄŸin ve futbolun geliÅŸimine yarar saÄŸlayacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z VAR sisteminin, saÄŸlÄ±klÄ± geliÅŸmesini engelleyici olumsuzluklara karÅŸÄ± her türlü tedbiri almakta kararlÄ±dÄ±r. Hakemlerin sahadaki çok kritik bariz hatalarÄ±nÄ± çözmekle yükümlü sistemin, VAR protokolü kurallarÄ± dikkate alÄ±nmaksÄ±zÄ±n uygulanmasÄ± ve bunun alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸa dönüÅŸme endiÅŸesi de kabul edilemez." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nÄ±n Galatasaray-Atiker Konyaspor maçÄ±ndaki performanslarÄ±nÄ±n yeterli bulunmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±larak, ÅŸunlar kaydedildi:

"Kurulumuz, söz konusu müsabakada karar ile uygulama sorumluÄŸu olan FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR sistemi performanslarÄ± yeterli bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar müsabaka hakemliÄŸi ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuÅŸtur. AyrÄ±ca, diÄŸer profesyonel lig müsabakalarÄ±nÄ±n gerek görüntü gerekse gözlemci raporlarÄ±nÄ±n incelenmesi sonucunda kurulumuz, siyah-beyaz hata kapsamÄ±nda deÄŸerlendirdiÄŸi hakemlerin de çeÅŸitli periyotlarda dinlendirilmesine karar vermiÅŸtir." (AA)

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