Tuzla'da boÅŸ araziye kimyasal atÄ±k gÃ¶mmÃ¼ÅŸler: 5 gÃ¶zaltÄ±

Tuzla'da boÅŸ bir araziye kimyasal atÄ±k gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Tuzla'da boÅŸ bir arazide kimyasal atÄ±k gömüldüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. Bölgeye Ä°l Çevre MüdürlüÄŸü, belediye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžifa Mahallesi’nde boÅŸ bir arazide kimyasal atÄ±k gömülü olduÄŸu ihbarÄ± alan emniyet güçleri, durumu Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü ve belediye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, gömülü olan atÄ±k malzemeden numune alarak laboratuvara gönderdi. Tuzla Belediyesi ekipleri ise kimyasal maddeyi kepçe yardÄ±mÄ±yla hafriyat kamyonlarÄ±na yükleyerek arÄ±tma tesislerine nakletti. Polis ekipleri yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmada olayla ilgili 5 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Åžüpheliler alÄ±nan ifadelerinin ardÄ±ndan Anadolu Adliye SarayÄ±’na sevk edildi. Tuzla Belediyesi çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç ve yaya giriÅŸlerine izin vermiyor. (Ä°stanbul/DHA)

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