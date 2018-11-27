TMMOB: MesleÄŸimize ve haklarÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z

TMMOB krize karÅŸÄ± kampanya baÅŸlattÄ±. Ä°stanbulâ€™da basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

TMMOB Ä°stanbul Ä°l Koordinasyon Kurulu TMMOB’nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± “Krize KarÅŸÄ± EmeÄŸimize, MesleÄŸimize ve HaklarÄ±mÄ±za Sahip ÇÄ±kacaÄŸÄ±z!” kampanyasÄ± kapsamÄ±nda, KadÄ±köy’de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan TMMOB Ä°stanbul Ä°KK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, ülkenin uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “HalkÄ±n alÄ±m gücünü düÅŸüren, iÅŸyerlerinin kapanmasÄ±na neden olan, iÅŸsizliÄŸi ve yoksulluÄŸu artÄ±ran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarÄ±mÄ±zÄ± daha fazla etkiliyor. Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Enflasyonla Topyekûn Mücadele KampanyasÄ±na raÄŸmen fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± kontrol altÄ±na alÄ±namamÄ±ÅŸ ve enflasyon son 15 yÄ±lÄ±n en yüksek düzeyine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

ÜLKEMÄ°Z, SADECE PARASI OLANIN PARA KAZANABÄ°LDÄ°ÄžÄ° BÄ°R RANT EKONOMÄ°SÄ°NE MAHKUM EDÄ°LMEKTEDÄ°R

YanlÄ±ÅŸ ekonomi politikalarÄ±yla ülkeyi krize sürükleyen yöneticilerin kriz karÅŸÄ±sÄ±ndaki tutumunun, krizin toplumsal sonuçlarÄ±nÄ± daha da derinleÅŸtirtiÄŸini belirten Akçelik ÅŸunlarÄ± söyledi; “Uzun süre varlÄ±ÄŸÄ± inkar edilen bu kriz karÅŸÄ±sÄ±nda siyasal iktidarÄ±n çözüm önerisi, ekonominin küçültülerek krizin bedelini emeÄŸiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek olmuÅŸtur. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarÄ±, vergiler ve kredi maliyetleri artarken, yoksul kesimlere saÄŸlanan sosyal yardÄ±mlar, burslar ve saÄŸlÄ±k yardÄ±mlarÄ± giderek azaltÄ±lmaktadÄ±r. Kriz gerekçesiyle insanlar iÅŸsiz bÄ±rakÄ±lmakta, ücretler baskÄ± altÄ±na alÄ±nmaktadÄ±r. Ülkemiz, sadece parasÄ± olanÄ±n para kazanabildiÄŸi bir rant ekonomisine mahkum edilmektedir. Ä°ÅŸsizlik fonunda toplanan kaynak, iÅŸsiz kalanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n idamesi için deÄŸil, bankalarÄ±n ihtiyaçlarÄ± için kullanÄ±lmaktadÄ±r.”

Ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasÄ±nda mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Akçelik; “Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlÄ±k ve ÅŸehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme iÅŸlerini yürüten tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z krizden olumsuz biçimde etkilenmektedir. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z, ülkemizdeki kriz ortamÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± pahalÄ±lÄ±k, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiÄŸi gibi, mesleÄŸimize özgü sorunlarla da boÄŸuÅŸmak zorunda kalmaktadÄ±r. Kamuda çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z siyasi baskÄ± ve sürgün tehdidi altÄ±nda, düÅŸük ücret, kadro sorunu, özlük haklarÄ±nÄ±n ihlal edilmesi, düÅŸük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz - sözleÅŸmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkmasÄ± ve nihayet hukuksuz - keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iÅŸ yükü artarken, iÅŸ riski de giderek büyümektedir” dedi.

TMMOB’un, mesleki - demokratik kitle örgütü olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Akçelik ÅŸöyle konuÅŸtu; “MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ortak ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak, mesleki etkinliklerini kolaylaÅŸtÄ±rmak ve mesleki çÄ±karlarÄ±mÄ±zÄ± ülke çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda koruyup geliÅŸtirmek örgütümüzün kuruluÅŸ amaçlarÄ± arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. TMMOB örgütlülüÄŸü olarak bizler, Anayasa’nÄ±n bizlere verdiÄŸi özel sorumluluk ve yetkilerin bilinciyle, kriz karÅŸÄ±sÄ±nda emeÄŸimize, mesleÄŸimize ve haklarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ekonomik kriz altÄ±nda ezilmesine izin vermeyeceÄŸiz.”

TMMOB’UN TALEPLERÄ°

* Kamuda çalÄ±ÅŸan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ücret, atama, özlük haklarÄ± ve düÅŸük ek gösterge sorunlarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±larak insanca yaÅŸanabilir bir ücret ve çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± istiyoruz,

* BirliÄŸimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasÄ±nda 2012 yÄ±lÄ±nda imzalanan ve SGK tarafÄ±ndan keyfi biçimde iptal edilen Asgari Ücret Protokolünün tekrar uygulamaya konularak, ücretli çalÄ±ÅŸan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ücretlerinin yükseltilmesini ve sigorta primlerinin gerçek gelir üzerinden yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz,

* OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilen meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bütün haklarÄ± ile birlikte iÅŸlerine iade edilmesini istiyoruz,

* TMMOB ÖrgütlülüÄŸünü hedef alan baskÄ±larÄ±n ve yasal düzenleme giriÅŸimlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz,

* Teknik emeÄŸi deÄŸersizleÅŸtiren ve iÅŸsizliÄŸe mahkum eden neoliberal politikalar karÅŸÄ±sÄ±nda mesleki haklarÄ±mÄ±zÄ±n ve emeÄŸin çÄ±karlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ± istiyoruz.

* Bilimi ve tekniÄŸi emperyalizmin ve sömürgenlerin deÄŸil, halkÄ±n hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, mimar, ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n örgütü TMMOB Ä°l Koordinasyon Kurulu olarak kriz koÅŸullarÄ±nda haklarÄ±mÄ±za, mesleÄŸimize ve örgütümüze sahip çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha dile getiriyoruz. (HABER MERKEZÄ°)

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