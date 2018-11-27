ErdoÄŸan: Ä°stanbul adayÄ± iÃ§in herhangi bir sorun sÃ¶z konusu deÄŸil

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, adÄ± Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geÃ§en Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'la TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

AKP'de 61 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ± belli olurken gözler Ä°stanbul adayÄ±na çevrildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± "Ä°stanbul belediye baÅŸkan adayÄ± açÄ±klanmadÄ±, bir sÄ±kÄ±ntÄ± mÄ± var?" sorusu üzerine, "ArkadaÅŸlar ÅŸu anda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir ÅŸey söz konusu deÄŸil." dedi.

ErdoÄŸan, "AK Parti 81 ilde aday çÄ±karacak mÄ±? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna, "EÄŸer bir mutabakat yapÄ±yorsak, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± jestlerimiz tabii ki olacak." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Öte yandan ErdoÄŸan, grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± Meclis'te, TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya geldi.

Ä°stanbul adayÄ±nÄ±n isminin ErdoÄŸan'Ä±n Güney Amerika gezisi dönüÅŸü açÄ±klanacaÄŸÄ± belirtildi.

AKP'de Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n adÄ± geçiyor. AKP Grup BaÅŸkanÄ± Naci BostancÄ±, grup toplantÄ±sÄ± öncesi CNN Türk'te yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Ä°stanbul adayÄ±nÄ±n isminin henüz açÄ±klanmamasÄ±nÄ± "TanÄ±tÄ±m stratejisi" olarak tanÄ±mladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

AKP'de Ankara ve Ä°zmir dahil 20 belediye baÅŸkan adayÄ± daha aÃ§Ä±klandÄ±

2019 yerel seÃ§imlerinde AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 14:18

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