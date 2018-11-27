â€˜BarÄ±ÅŸ talebi suÃ§ deÄŸildirâ€™

KESKâ€™e baÄŸlÄ± sendika Ã¼yelerinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin, Ä°zmir, Ä°stanbul ve Zonguldak'ta basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

SES Ä°stanbul Åžubeleri, önceki gün gözaltÄ±na alÄ±nan 16 kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. BakÄ±rköy Dr. Sadi Konuk EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi önünde gözaltÄ±larÄ± protesto eden SES Ä°stanbul Åžubeleri adÄ±na yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, “Yöneticilerimiz derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±, hukuk tanÄ±maz saldÄ±rÄ±lara son verilmelidir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

SES Ä°stanbul Åžubeleri üyeleri, “KESK’li gözaltÄ±lar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n!” pankartÄ± açarak, “BarÄ±ÅŸ talebi yargÄ±lanamaz”, “GözaltÄ±lar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” sloganlarÄ± attÄ±.

‘ANAYASAYA AYKIRI YASAKLARA UYMA YÜKÜMLÜLÜÄžÜMÜZ YOK’

SES Ä°stanbul Åžubeleri adÄ±na ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±, SES Aksaray Åžube Sekreteri Emine Atar okudu. OHAL uygulamalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ifade eden Atar, “Hukuksuzluk ve keyfilik tüm hÄ±zÄ±yla devam ediyor. Her güne yeni baskÄ±larla, yeni gözaltÄ± ve tutuklama haberleri ile uyanÄ±r hale geldik. YaklaÅŸmakta olan yerel seçim hesaplarÄ±, emekçilerin hak mücadelesi, konfederasyonumuzun Ä°zmir’de gerçekleÅŸtirdiÄŸi bölge mitingi, Samsun, Adana, DiyarbakÄ±r ve Ä°stanbul’da yapÄ±lacak miting hazÄ±rlÄ±klarÄ±, kadÄ±nlarÄ±n ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaklara dökülmesi iktidarÄ± ve devlet organlarÄ±nÄ± telaÅŸa düÅŸürmüÅŸ olmalÄ± ki, hemen harekete geçildi” dedi. GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±lma durumunda ifade verecek kiÅŸiler olduÄŸunu söyleyen Atar, iktidarÄ±n gözaltÄ± ve tutuklamalar yoluyla muhalif kesimleri sindirmeyi hedeflediÄŸini ifade etti. BasÄ±n açÄ±klamalarÄ±na ve mitinglere katÄ±lÄ±mÄ±n düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Atar, “DeÄŸil gözaltÄ±na alÄ±nmak, soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± dahi Anayasa ihlalidir. ToplantÄ± ve gösteri hakkÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ± valiliklerin ya da idarecilerin insafÄ±na baÄŸlÄ± deÄŸildir. Valilerin keyfiliklerine uymak zorunda deÄŸiliz. Anayasaya aykÄ±rÄ± yasaklara ve talimatlara uyma yükümlülüÄŸümüz yoktur” diye konuÅŸtu.

‘BARIÅž TALEBÄ°NÄ°N SUÇ UNSURU GÖRÜLMESÄ° KABUL EDÄ°LEMEZ’

Atar, gözaltÄ±larÄ±n sebebinin, 2016’da SES’in Ankara Sakarya Caddesi’nde saÄŸlÄ±k ve yaÅŸam hakkÄ±nÄ± savunmak amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± ve çok sayÄ±da kurumun desteklediÄŸi, Beyaz Bayrak eylemine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±: “BarÄ±ÅŸ talebi suç unsuru olarak görülmesi kabul edilemez. Ülkemizde ve bölgemizde çatÄ±ÅŸmalarÄ±n her gün biraz daha tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± bir süreçte barÄ±ÅŸ talebini dile getirmek kadar insani baÅŸka hangi talep olabilir. Emekçiler dün olduÄŸu gibi bugün ve bundan sonra da bedeli ne olursa olsun barÄ±ÅŸ için mücadele edecektir. Ancak hukuk hiçbir dönemde bu kadar ayaklar altÄ±na alÄ±nmadÄ±. Temel hak ve özgürlükler hiçbir dönemde bu denli ihlal edilmedi. Siyasi iktidarÄ± bir kez daha uyarÄ±yoruz; gözaltÄ±larla, tutuklamalarla bizleri emek, demokrasi ve barÄ±ÅŸ mücadelesinden alÄ±koyamayacaksÄ±nÄ±z. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Yöneticilerimiz derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±, hukuk tanÄ±maz saldÄ±rÄ±lara son verilmelidir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

KESK Ä°ZMÄ°R ÅžUBELER PLATFORMU'NDAN GÖZALTILARA TEPKÄ°

KESK’e baÄŸlÄ± sendika üyelerinin de aralarÄ±nda olduÄŸu gözaltÄ±lara iliÅŸkin EÄŸitim Sen 1 No'lu ÅŸubede KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamayÄ± EÄŸitim Sen 5 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Åženay Akyol okudu.

"SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Gönül Erden, Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±rÄ±mcÄ± ve MYK üyesi Adem Yavuz Kaya, Haber Sen eski MYK üyesi Ramazan TaÅŸ, Tüm Bel-Sen Denetleme Kurulu BaÅŸkanÄ± Yusuf Güler ile birlikte çok sayÄ±da siyasi parti ve demokratik kitle örgütü yöneticisi, üyesi ve avukatlar evlerine yapÄ±lan baskÄ±nlarla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" diye bilgi veren Akyol, "Ä°ktidar tarafÄ±ndan, demokratik eylem ve etkinliklere katÄ±lmamÄ±z yasadÄ±ÅŸÄ± faaliyetlermiÅŸ gibi sunuluyor. Anayasaya aykÄ±rÄ± yasaklara ve talimatlara uyma yükümlülüÄŸümüz yoktur" dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

2016 yÄ±lÄ±nda SES’in saÄŸlÄ±k ve yaÅŸam hakkÄ±nÄ± savunmak amacÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ± kararla yapÄ±lan ve çok sayÄ±da kurumun desteklediÄŸi, Beyaz Bayrak eylemine katÄ±lmalarÄ±nÄ±n gözaltÄ± sebebi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Akyol, "BarÄ±ÅŸ talebinin suç unsuru olarak görülmesi kabul edilemez. GözaltÄ±larla, tutuklamalarla bizleri emek, demokrasi ve barÄ±ÅŸ mücadelesinden vazgeçiremezsiniz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Yöneticilerimiz derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

'YÖNETÄ°CÄ°LERÄ°MÄ°Z DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR'

KESK Zonguldak Åžubeler Platformu da yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla sendikalara yönelik gözaltÄ±larÄ± protesto etti.

YapÄ±lan açÄ±klamada; ”Her güne yeni baskÄ±larla, yeni gözaltÄ± ve tutuklama haberleri ile uyanÄ±r hale geldik. YaklaÅŸmakta olan yerel seçim hesaplarÄ±, emekçilerin hak mücadelesi, konfederasyonumuzun Ä°zmir’de gerçekleÅŸtirdiÄŸi bölge mitingi, Samsun, Adana, DiyarbakÄ±r ve Ä°stanbul’da yapÄ±lacak miting hazÄ±rlÄ±klarÄ±, kadÄ±nlarÄ±n ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaklara dökülmesi iktidarÄ± ve devlet organlarÄ±nÄ± telaÅŸa düÅŸürmüÅŸ olmalÄ± ki, hemen harekete geçildi” denildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

AçÄ±klamada SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Gönül Erden, TÜM BEL-SEN Genel Sekreteri YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±rÄ±mcÄ± ve MYK üyesi Adem Yavuz Kaya, HABER SEN eski MYK üyesi Ramazan TaÅŸ, TÜM BEL-SEN Denetleme Kurulu BaÅŸkanÄ± Yusuf Güler ile birlikte çok sayÄ±da siyasi parti ve demokratik kitle örgütü yöneticisi, üyesi ve avukatÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek; “BasÄ±n açÄ±klamalarÄ±na, mitinglere katÄ±lÄ±m, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlar ve benzeri demokratik eylem ve etkinlikler anayasa ile güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ temel hak ve özgürlükler kapsamÄ±ndadÄ±r. Bu nedenle deÄŸil gözaltÄ±na alÄ±nmak, soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± dahi anayasa ihlalidir. BarÄ±ÅŸ talebi suç unsuru olarak görülmesi kabul edilemez. Ülkemizde ve bölgemizde çatÄ±ÅŸmalarÄ±n her gün biraz daha tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± bir süreçte barÄ±ÅŸ talebini dile getirmek kadar insani baÅŸka hangi talep olabilir! Emekçiler dün olduÄŸu gibi ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Yöneticilerimiz derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±, hukuk tanÄ±maz saldÄ±rÄ±lara son verilmelidir” denildi. (Zonguldak/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 15:12

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