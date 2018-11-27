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Kayseri'de kadÄ±n cinayeti davasÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ±
Kayseri'de boÅŸanmaÂ davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±Â ve uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± olan eÅŸini Ã¶ldÃ¼rÃ¼len sanÄ±kÂ Murat Ã‡untar'a,Â aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
Kayseri'de boÅŸanma davasÄ± açtÄ±ÄŸÄ± ve uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± olan eÅŸi tarafÄ±ndan öldürülen Turna Gül Çuntar davasÄ±nda mahkeme sanÄ±k Murat Çuntar'a aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verdi.
5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, tutuklu sanÄ±k Murat Çuntar (35), öldürülen Turna Gül Çuntar'Ä±n babasÄ± ve aÄŸabeyi ile avukatlar katÄ±ldÄ±.
AA'nÄ±n haberine göre sanÄ±k Çuntar beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Çuntar'a, "kasten öldürme" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verdi.
Turna Gül Çuntar, 22 Ekim'de merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde kaldÄ±ÄŸÄ± eve gelen, boÅŸanma davasÄ± açtÄ±ÄŸÄ± ve mahkemeden uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Murat Çuntar tarafÄ±ndan silahla vurulmuÅŸ, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.
Murat Çuntar, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸince tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)