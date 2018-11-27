Cinayet sanÄ±ÄŸÄ±ndan â€˜bÄ±Ã§ak tesadÃ¼fen denk geldiâ€™ savunmasÄ±

Sevgi Aslan'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla yargÄ±lanan ReÅŸit Atmaca,"Yerde yuvarlanÄ±rken bÄ±Ã§ak tesadÃ¼fen vÃ¼cudunun bazÄ± yerlerine denk gelmiÅŸ" savunmasÄ± yaptÄ±.

Antalya'da kendisiyle barÄ±ÅŸmak istememesini bahane ederek Sevgi Aslan'Ä± öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla yargÄ±lanan sanÄ±k ReÅŸit Atmaca, "Yerde yuvarlanÄ±rken bÄ±çak tesadüfen vücudunun bazÄ± yerlerine denk gelmiÅŸ" diyerek kendini savundu.

AA'nÄ±n haberine göre, Antalya 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmada sanÄ±k ReÅŸit Atmaca, iki çocuÄŸunun da annesi olan Sevgi Aslan ile yeniden barÄ±ÅŸmak için ortak bir tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla buluÅŸtuklarÄ±nÄ± ileri sürdü. GörüÅŸmede Aslan'Ä± ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Atmaca, "KonuÅŸurken yanÄ±mda bÄ±çak olduÄŸunu fark edince bÄ±çaÄŸÄ± ona verdim. BÄ±çaÄŸÄ± alÄ±r almaz bana doÄŸru savurdu, gömleÄŸim yÄ±rtÄ±ldÄ±. Elindeki bÄ±çaÄŸÄ± almaya çalÄ±ÅŸÄ±rken aramÄ±zda yaÅŸanan arbedede yere düÅŸtük. Yerde yuvarlanÄ±rken bÄ±çak tesadüfen vücudunun bazÄ± yerlerine denk gelmiÅŸ. Kasten bÄ±çaklamadÄ±m, öldürme amacÄ±m yoktu, suçsuzum." diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargÄ±lanan Atmaca'nÄ±n, cinayeti planlayarak iÅŸlemiÅŸ olabileceÄŸi ihtimalini göz önünde bulundurarak sanÄ±ÄŸa "tasarlayarak öldürme" suçuyla ilgili ek savunma yapmasÄ± için süre verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

SanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilerek duruÅŸma ertelendi.

Kepez ilçesi NamÄ±k Kemal BulvarÄ±'ndaki parkta 8 Haziran'da ReÅŸit Atmaca, barÄ±ÅŸma isteÄŸini geri çevirdiÄŸini ileri sürerek Sevgi Aslan'Ä± bÄ±çakla yaralamÄ±ÅŸ, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Aslan müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. Yakalanan Atmaca hakkÄ±nda, Aslan'Ä± tehdit ettiÄŸi gerekçesiyle uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± verildiÄŸi belirlenmiÅŸti. (HABERMERKEZÄ°)

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