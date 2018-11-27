Ä°zmir'deki cinsel istismar davasÄ±nda karar

14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸuna cinsel istismarda bulunan 3 kiÅŸiye 8 ile 20 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ± verildi.

Ä°zmir'de, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸuna cinsel istismarda bulunduklarÄ± gerekçesiyle yargÄ±lanan 3 sanÄ±k, 8 ile 20 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.SanÄ±klardan biri sabÄ±kasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre gerekçesiyle tahliye edildi. DiÄŸer iki sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.

9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±klar Åž.S, E.A. ve A.O. ile istismara uÄŸrayan M.Ü. ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nda, A.O. ve E.A'nÄ±n "çocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±" suçundan, diÄŸer sanÄ±k Åž.S'nin ise "basit cinsel istismar" suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. SuçlamalarÄ± reddeden sanÄ±klar, beraat talebinde bulundu.

'BAÄžIRSAYDI HERKES DUYABÄ°LÄ°RDÄ°' SAVUNMASI

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre mütalaayÄ± kabul etmeyen sanÄ±k avukatlarÄ± savunmalar yaptÄ±. Müvekkilinin tahliyesini isteyen avukat Suat Ä°ÅŸler, adli tÄ±p raporunun varlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek "Sadece maÄŸdurun anlatÄ±mlarÄ± vardÄ±r. Nitelikli cinsel istismar suçu için delil yoktur" dedi.

DiÄŸer sanÄ±k avukatÄ± Abdi YaÅŸar ise M.Ü.'nün yalan beyanda bulunduÄŸunu ileri sürerek "OlayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yer çok merkezidir. EÄŸer olay zorla gerçekleÅŸmiÅŸ olsaydÄ± ve M.Ü. baÄŸÄ±rsaydÄ± herkes duyabilirdi" diye konuÅŸtu.

Mahkeme heyeti, "çocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±" suçundan 16 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen A.O'nun cezasÄ±nÄ±, eyleminin birden fazla gerçekleÅŸmesi nedeniyle 20 yÄ±la çÄ±karttÄ±.

SanÄ±k E.A'yÄ±, "çocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±" suçundan 16 yÄ±l, Åž.S'yi ise "Basit cinsel istismar" suçundan 8 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Ancak mahkeme heyeti, sabÄ±kasÄ± olmamasÄ± ve tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre gerekçesiyle Åž.S'yi tahliye etti. DiÄŸer iki sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 13:11

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