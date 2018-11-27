Ohio eyaletinde vergi Ã¶demeleri Bitcoin ile yapÄ±labilecek

ABDâ€™nin Ohio eyaleti, vergi Ã¶demelerinde Bitcoinâ€™i (BTC) kabul eden ilk ABD eyaleti olacak.

ABD’nin Ohio eyaleti, vergi ödemelerinde Bitcoin’i (BTC) kabul eden ilk ABD eyaleti olacak.

ABD'nin Ohio eyaletindeki ÅŸirketler bundan böyle vergi ödemelerini kripto para brimiyle yapmak için kayÄ±t olabilecekler. Ödemeler kripto ödeme servisi BitPay ile yapÄ±labilecek. Eyalette yaÅŸayan vergi mükellefleri vergi ödemelerini BitPay’a gönderecek, Bitcoin’ler de burada dolara çevrilecek.

Wall Street Journal gazetesindeki habere göre, Bitcoin ile vergi ödeme fikri eyaletin mali iÅŸlerden sorumlu yetkili Josh Mandel’den geldi. Mandel, yeni özelliÄŸin hem vergi mükelleflerine uygun olduÄŸuna hem de Ohio’nun kripto para adaptasyona yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bitcoin’i paranÄ±n meÅŸru bir biçimi olarak görüyorum" dedi.

UygulamanÄ±n ilk aÅŸamada sadece kurumsal vergiler için geçerli olduÄŸu belirtildi.

Åžubat ayÄ±nda ABD’deki Georgia eyaleti de vergi ve lisans ödemelerinde kripto para biriminin kullanÄ±labilmesi için bir yasa çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

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