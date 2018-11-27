Siverekâ€™te kamyonet devrildi, 6 belediye iÅŸÃ§isi yaralandÄ±

Urfa'nÄ±n Siverek ilÃ§esinde belediye iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan kamyonet, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak devrildi. Kazada 6 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

Urfa'nÄ±n Siverek ilçesinde yol yapÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ±nda çalÄ±ÅŸacak belediye iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çÄ±karak devrildi. Kazada, kamyonette bulunan 6 iÅŸçi yaralandÄ±.

DHA'dan Mehmet Sezgin'in haberine göre, kaza sabah saatlerinde Siverek'e 35 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Ergen Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Urfa BüyükÅŸehir Belediyesi'nin yol çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürüten çalÄ±ÅŸma ekibinin bulunduÄŸu Hüseyin Al yönetimindeki kamyonet, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda kontrolden çÄ±karak ÅŸarampole devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Mehmet Akansel, Yusuf BaÄŸmancÄ±, Mehmet Bayakbaya, Nedim BaÅŸÄ±beyaz ve Recep Çiftçi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Acil serviste tedavisine baÅŸlanan yaralÄ±larÄ±n, saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtildi. (Urfa/DHA)

FotoÄŸraf: Mehmet Sezgin/DHA

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