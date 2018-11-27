KreÅŸÂ Ã¶ÄŸretmenineÂ Ã§ocuÄŸa ÅŸiddet uygulamaktan 'para' ve 'kÄ±nama' cezasÄ±

Ankara'da 3Â yaÅŸÄ±ndaki N.O.E. adÄ±ndaki Ã§ocuÄŸa ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±ylaÂ yargÄ±lanan Ã¶ÄŸretmene para ve kÄ±nama cezasÄ± verildi.

Ankara'da özel bir kreÅŸte görev yapan okul öncesi öÄŸretmeni Nurdan Åž., 3 yaÅŸÄ±ndaki N.O.E. adÄ±ndaki çocuÄŸa ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 150 gün karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 3 bin TL adli para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±, hükmün açÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±. Anaokulu öÄŸrencisine ÅŸiddet uygulamasÄ± güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan Nurdan Åž., idari soruÅŸturma kapsamÄ±nda ise 'kÄ±nama' cezasÄ± verilerek görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Olay, 24 Temmuz'da Etimesgut ilçesindeki Eryaman'da bulunan özel kreÅŸte meydana geldi. Hülya ve Eren Emre E. çiftinin çocuklarÄ± N.O.E., eve geldiÄŸinde öÄŸretmeninin kendisine tokat attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. OlayÄ± araÅŸtÄ±ran Eren Emre E., Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü ve savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayette bulundu. SavcÄ±lÄ±k soruÅŸturmasÄ± sonunda öÄŸretmen Nurdan Åž. hakkÄ±nda, Ankara 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 'kasten yaralama' suçundan dava açÄ±ldÄ±.

MAHKEMEDE SUÇUNU Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Tutuksuz yargÄ±lanan Nurdan Åž., mahkemedeki savunmasÄ±nda suçunu kabul etti. Olay günü astÄ±m krizine girdiÄŸini ileri süren Nurdan Åž., "Ä°laçlarÄ±mÄ± o gün kullanmamÄ±ÅŸtÄ±m. Akabinde çocuklarÄ±n oyuncaÄŸÄ± kafama geldi ve sonrasÄ±nda çocuklar oyuncaklarÄ± almak için didiÅŸirken onlarÄ±n bulunduÄŸu yere doÄŸru giderek anlÄ±k bir refleks gösterdim. Krize girdiÄŸim bu zaman diliminde bir anlÄ±k refleks sonucu hafifçe N.O.'nun yanaÄŸÄ±na vurdum. Daha sonra bu hareketimden çok piÅŸman olarak çocuÄŸa sarÄ±ldÄ±m" dedi.

3 BÄ°N TL ADLÄ° PARA VE 'KINAMA' CEZASI

Lise mezunu olduÄŸunu ve bu görev öncesinde 3 ay staj gördüÄŸünü belirten Nurdan Åž.'nin, öÄŸrenciye tokat atarken sÄ±nÄ±ftaki güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntüsü de dava dosyasÄ±na girdi. Mahkeme, yargÄ±lama sonunda suçu sabit görülen sanÄ±k Nurdan Åž.'ye, 150 gün karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 3 bin TL adli para cezasÄ± verirken, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.

Etimesgut Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'nce yürütülen idari soruÅŸturma kapsamÄ±nda 'kÄ±nama' cezasÄ± verilen öÄŸretmen Nurdan Åž., okuldaki görevinden de uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

'KREÅžLERDE BÜYÜK Ä°HMALLER VAR'

Baba Eren Emre E., oÄŸlunun akÅŸam geldiÄŸinde öÄŸretmeninin kendisine tokat attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini ifade ederek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Okula gittiÄŸimde bana böyle bir olay yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. OlayÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±mÄ± söyledim. 4 gün sonra bana güvenlik kamerasÄ± görüntülerini izlettiler. Görüntüde, sÄ±nÄ±ftaki kadÄ±nÄ±n oyun oynayan oÄŸlumun yanÄ±na giderek ÅŸiddetli bir ÅŸekilde tokat attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Åžikayetçi oldum ve bu olayÄ± okulun resmi facebook sayfasÄ±na yazdÄ±m. Onlar da bu yazÄ±mÄ±n altÄ±na böyle bir olay yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve öÄŸretmeni taciz ettiÄŸim iftirasÄ±nda bulundular. KreÅŸlerde gerçekten çok büyük ihmaller var. ÖÄŸretmen olmayan kiÅŸiler çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Çocuk yetiÅŸtirme konusunda ve çocuk geliÅŸimi konusunda hiç bir bilgisi olmayan kiÅŸiler çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Veliler kandÄ±rÄ±lÄ±yor. KreÅŸte çocuÄŸu olan bütün velilerin okullarÄ±nÄ± bireysel olarak denetlemelerini ve bunu soruÅŸturmalarÄ±nÄ± tavsiye ediyorum."

OÄŸlunu döven kiÅŸinin öÄŸretmen bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Eren Emre E., okul ve okul yönetimi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmamasÄ±na da tepki göstererek, "Sadece kadÄ±na kÄ±nama cezasÄ± verilip geçiÅŸtirildi" dedi.

'KREÅžLER DENETLENSÄ°N'

Anne Hülya E. da "Biz çocuÄŸumuzu öpmeye, dokunmaya kÄ±yamazken bu ÅŸekilde bir tokat atÄ±lmasÄ± beni anne olarak çok çok üzdü. Psikolojik olarak gerçekten çok yÄ±prandÄ±m, çok üzüldüm. Biz hukuki süreç baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±k; benzer bir olaylarÄ±n yaÅŸanmasÄ± nedeniyle bu konuda ihmaller olduÄŸunu ve belki baÅŸka öÄŸretmenlerin de çocuklara bu ÅŸekilde davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünerek insanlarÄ±n sesi olmak istedik. Bizim amacÄ±mÄ±z, kreÅŸlerin daha fazla denetlenmesi ve bu tür olaylarÄ±n son bulmasÄ±" diye konuÅŸtu. (Ankara/DHA)

KreÅŸte Ã§ocuÄŸa kÃ¶tÃ¼ muamelede bulunan bakÄ±cÄ± iÅŸten atÄ±ldÄ±

www.evrensel.net