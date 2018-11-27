Kebap kestane fiyatÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± eti solladÄ±

Bursa'da kebap kestanenin kilo fiyatÄ± 80 liranÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. VatandaÅŸ, '5 liralÄ±k alÄ±yoruz, 5 tane veriyorlar' dedi.

Bursa'da, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n vazgeçilmezi kebap kestanenin fiyatÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± eti geride bÄ±raktÄ±. KaldÄ±rÄ±mda seyyar satÄ±cÄ±larÄ±n sattÄ±ÄŸÄ± kebap kestanenin kilo fiyatÄ± 80 liranÄ±n üzerine çÄ±ktÄ±. Kebap kestane satÄ±cÄ±sÄ± Sait ArÄ±k, "Fiyat müÅŸteriye yüksek geliyor, tadÄ±mlÄ±k alÄ±yorlar" dedi. Bir kestane alÄ±cÄ±sÄ± ise, "5 liralÄ±k alÄ±yoruz, 5 tane veriyorlar" diye konuÅŸtu.

KÄ±ÅŸ mevsiminde fazlaca tüketilen kestane, çarÅŸÄ± ve caddelere kurulan tezgahlarda satÄ±lmaya baÅŸlanÄ±rken, kebap kestane satÄ±cÄ±larÄ±, fiyatÄ±n yüksek olmasÄ±ndan yakÄ±ndÄ±. SatÄ±cÄ±lar, 150 gram kebap kestanenin fiyatÄ±nÄ±n 10 lira olduÄŸunu belirtirken, pahalÄ± bulanlarÄ±n almaktan vazgeçtiÄŸini ya da tadÄ±mlÄ±k aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sokakta 10 yÄ±ldÄ±r tezgah açarak, kebap kestane satan Sait ArÄ±k, "150 gram kestaneyi 10 liraya satÄ±yorum. Piyasada durgunluk var. Kestane de bol deÄŸil, satan da az üstelik pahalÄ±. Kestane kebabÄ± günlük en çok 10 kilo satÄ±yoruz. Cumartesi günleri satÄ±ÅŸ biraz artÄ±yor. Fiyatlar müÅŸteriye yüksek geliyor" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Muammer Irtem/DHA

'TADIMLIK ALIYORLAR'

MüÅŸterilerin 10 liralÄ±k kebap kestane alacakken, 5 liralÄ±k aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ArÄ±k, "En azÄ±ndan tadÄ±mlÄ±k olarak alÄ±yorlar. PiÅŸmiÅŸ kestanenin kilosu 80 lira, çiÄŸ kestane ise yaklaÅŸÄ±k 30 liradan satÄ±lÄ±yor. YabancÄ± turistler genelde fiyatÄ±nÄ± sormadan alÄ±yorlar ama fiyatlar bizim insanÄ±mÄ±zÄ± etkiliyor. KÄ±ÅŸÄ±n kestane yapÄ±yorum. YÄ±lÄ±n diÄŸer zamanlarÄ± erik ve mÄ±sÄ±r satÄ±yorum. ÇarÅŸÄ± eskisi gibi kalabalÄ±k deÄŸil. Ä°nsanlar geçim derdinde. DoÄŸal gaz yakmaya baÅŸlandÄ±, elektriÄŸe zam geldi, kiralar yüksek; bu durumlar piyasayÄ± çok etkiledi" dedi.

FotoÄŸraf: Muammer Irtem/DHA

'ESKÄ°DEN KÄ°LOYLA ALIYORDUK ÅžÄ°MDÄ° GRAMLA'

Kebap kestanenin BursalÄ±lar için vazgeçilmez tat olduÄŸunu vurgulayan kent sakinlerinden Sebahattin KurdeÅŸ ise "Kestaneyi seviyoruz. ÇarÅŸÄ±ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda mutlaka kestanecilere uÄŸrayÄ±p alÄ±yoruz. Kestane pahalÄ± ama mümkün olabildiÄŸi kadar almaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Eskiden kiloyla alÄ±yorduk ÅŸimdi ise gramla. YapabileceÄŸimiz bir ÅŸey yok ama canÄ±mÄ±z isteyince mecburen alÄ±yoruz. Eskiden kiloyla alÄ±p, çocuklarÄ±mÄ±za götürüyorduk ama ÅŸimdi tane tane alÄ±yoruz. 5 liralÄ±k alÄ±yoruz, 5 tane veriyorlar" diye konuÅŸtu.

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