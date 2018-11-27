Meral AkÅŸener: En bÃ¼yÃ¼k stokÃ§u saray mukimidir

Ä°YÄ° Parti Lideri Meral AkÅŸener, ekonomik krizin Ã¼lkenin deÄŸiÅŸmeyen gÃ¼ndemi haline geldiÄŸini ve bunun sorumlusunun iktidar olduÄŸunu belirtti.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. “Ekonomik kriz”in ülkenin deÄŸiÅŸmeyen gündemi olduÄŸunu belirten AkÅŸener, “Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± milletimizin canÄ±nÄ± yakmaya devam ediyor. Ä°ktidar ‘Türkiye'yi uçuracaÄŸÄ±m’ dedi, uçurumdan aÅŸaÄŸÄ± uçurdu. GeldiÄŸimiz nokta: Hayaller 2071, gerçekler 2002. Bu daha baÅŸlangÄ±ç. Bütün veriler gösteriyor ki 2019 çok daha aÄŸÄ±r geçecek. Kemer sÄ±kma ile yetinmeyecekler, milletin boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kacaklar. DoÄŸal gaz ve elektrik zamlarÄ± yetmedi. Åžimdi de trafik cezalarÄ± ile bütçe tutturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Her eve, her iÅŸyerine trafik cezasÄ± yaÄŸÄ±yor. Tekerin dönüyor diye ceza yazmaya baÅŸladÄ±lar. Ä°lla ceza keseceksen, emniyet ÅŸeritlerini babasÄ±nÄ±n malÄ± gibi kullanan kodamanlarÄ±na kes. Åžehirdeki yaÅŸamÄ± durduran 150 araçlÄ±k konvoyuna kes. Yeter artÄ±k, düÅŸün milletin yakasÄ±ndan” dedi.

“Her iÅŸi doÄŸru yaptÄ±ysan, ülkemiz ve milletimiz niçin bu halde? Hiç yanlÄ±ÅŸ yapmadÄ±ysan ekonomi niye bu halde? Saraydan bakÄ±nca mutlu ve müreffeh mi görünüyor bu ülke?” diye soran AkÅŸener, ÅŸöyle devam etti:

“HakkÄ±nÄ± teslim edelim. GerçeÄŸi saptÄ±rmak konusunda kimse ellerine su dökemez. Ä°ndirime koÅŸan milletten, zenginlik üretmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz beceremedik diyemiyorlar. DÄ±ÅŸ güçtü, üst akÄ±ldÄ±, papazdÄ±... Tek bildikleri bu. PapazÄ± özel uçakla yolcu etti. Merkel ile, Macron ile, sorunu yok. Ama enflasyonu düÅŸüremiyor. VatandaÅŸÄ±n pazar torbasÄ± dolmuyor. Bu sefer yeni bir lobi inÅŸa etti: SoÄŸan lobisi. MeÄŸer memleketi kasÄ±p kavuran bu soÄŸan lobisiymiÅŸ. Sanki mazota, gübreye, zirai ilaçlara o zamlarÄ± yapan kendisi deÄŸilmiÅŸ gibi soÄŸanÄ± terör örgütü ilan etti. 80 milyon bu zÄ±rvalarla dalga geçiyor ÅŸu anda. Türkiye'nin ekonomisi bir kamyon soÄŸan ile mi yerle bir oluyor? Enflasyonu bir kamyon soÄŸan mÄ± uçuruyor? Nohutun kilosu 15 lirayÄ± buldu. Kuru fasulye 20 lirayÄ± buldu. YarÄ±n onlarÄ± da mÄ± basacaksÄ±n? Sera sahipleri dikkatli olun. Bir anda polisi, zabÄ±tayÄ± ensenizde bulabilirsiniz. Milletimiz, enflasyondan pazarcÄ± ve soÄŸan yetiÅŸtiricisinin sorumlu olduÄŸuna inanacak mÄ± sanÄ±yorsun. En büyük fÄ±rsatçÄ± dövizi bahane edip zam yapan iktidardÄ±r.

‘STOKÇULUK ENFLASYONUN SEBEBÄ° DEÄžÄ°L SONUCUDUR’

Stokçuluk yaptÄ±rmayacakmÄ±ÅŸ. Rekabeti sevmiyor. Åžimdi buradan söylüyorum. En büyük stokçu 13 tane uçaÄŸÄ±, 300 tane lüks aracÄ± olan saray mukimidir. Depoda stok arayacaÄŸÄ±nÄ±za yandaÅŸ tüccarlarÄ± inceleyin. Sizin izinizden gittikleri için stokçuluÄŸu da kesinlikle onlar yapÄ±yor. Stokçuluk, enflasyonun sebebi deÄŸil, sonucudur. Enflasyonun olduÄŸu yerde stokçuluk olur. Bir ülkede stokçu varsa, sebebi o ülkeyi yönetenlerin beceriksizliÄŸidir. Her ÅŸeyi dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±yorsun. Saman ithal, inek ithal. Suriye'den pamuk ithal ediyorsun. Ülkeyi uçuruma sürüklemiÅŸsin, faturayÄ± da garibana keseceksin öyle mi? Geçti o günler. Senin karÅŸÄ±nda demo muhalefet yok. Suya götürüp, susuz getirdiÄŸin siyaset acemileri yok karÅŸÄ±nda. KarÅŸÄ±nda cesurlar ordusu var. Millet artÄ±k yalnÄ±z deÄŸil. Bu çürümüÅŸ düzenin gerçek bir alternatifi olan artÄ±k Ä°YÄ° Parti var.

Siz haram katmadan ihale yapamÄ±yorsunuz. Adil ihale nedir? HakkÄ±nda sÄ±fÄ±r bilgileri var. Biz ise haram katÄ±lmÄ±ÅŸ aÅŸ bile yemiyoruz. Siz yandaÅŸÄ±n cebini doldurma peÅŸindesiniz, bizim derdimiz milletin cebini doldurmak. Sizi 300 odadan aÅŸaÄŸÄ±sÄ± kurtarmÄ±yor, bize ise 1 salon 2 oda yetiyor. Siz 500 milyon dolarlÄ±k uçaÄŸa biniyorsunuz, biz tarifeli uçuyoruz. 3600 ek göstergede, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarda çark ettiniz, gördük. Sizin sözünüz, suya yazÄ±lÄ±yor, bizim sözümüz kayaya kazÄ±nÄ±yor. Siz Yunan hayranÄ± fesli delilere geçmiÅŸ olsuna gidiyorsunuz, biz gazi mehmetçiÄŸe geçmiÅŸ olsuna gidiyoruz. En büyük farkÄ±mÄ±z ÅŸu: Siz yandaÅŸÄ± düÅŸünüyorsunuz, biz vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±.

Ekonomiden bahsederken damat beyi anmadan olmaz. "Dünya ekonomimizi kÄ±skanÄ±yor" dedi. Åžimdi de "Kasa aÄŸzÄ±na kadar doldu" dedi. Damat bey nerede yaÅŸÄ±yorsun, hangi ülkeden bahsediyorsun bilmiyoruz. Ama bahsettiÄŸin yer Türkiye deÄŸil bunu biliyoruz. DamadÄ±n ekonomi yönetimi acemi, borazan medyaya manÅŸet vermek için konuÅŸuyor. Buradan sesleniyorum: Damat Bey, bu hayallerle nerede yaÅŸÄ±yorsan konum at da o hayal ülkesini biz de görelim.

Önüne giden anketler gösteriyor ki koltuk sallanÄ±yor. BaktÄ± ki hesaptan kaçÄ±ÅŸ yok, tekrar ittifak dedi. Yenilenin ittifakÄ±n adÄ± da yenilendi. Bu seferkinin adÄ± "Korku Ä°ttifakÄ±". Ä°ktidar Ä°YÄ° Parti'den korkuyor. 1 ay içinde "U" dönüÅŸü yapmasÄ±nÄ±n sebebi tabi ki Ä°YÄ° Parti. Kim kiminle ittifak kurarsa kursun onlarÄ± baÄŸlar.

Ancak bizi asÄ±lsÄ±z ve ahlaksÄ±z ithamlarla muhatap etmeye kalkanlara da sessiz kalamam. O yüzden aÄŸzÄ±ndan çÄ±kanÄ± kulaÄŸÄ± duymayanlara sesleniyorum. Sizin ittifakÄ±nÄ±z, Türk milletinin deÄŸil, andÄ±mÄ±za karÅŸÄ± olanlarÄ±n ittifakÄ±dÄ±r. Tabelalardan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldÄ±ranlarÄ±n ittifakÄ±dÄ±r. Habur'da teröristleri davul-zurnayla karÅŸÄ±layanlarÄ±n ittifakÄ±dÄ±r. ‘FETÖ adÄ±na para basanlarÄ±n ittifakÄ±dÄ±r. Cumhuriyet'e sayÄ±p sövenlerin ittifakÄ±dÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

'StokÃ§u' diye haberi yapÄ±lan soÄŸan Ã¼reticisi: GÃ¶zlerimize inanamadÄ±k

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 11:04

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