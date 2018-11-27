Karlovâ€™un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine dair iddianamede TRTâ€™ye suÃ§lama

Rusyaâ€™nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlovâ€™un iddianamesinde â€˜FETÃ–â€™nÃ¼n medyanÄ±n imkÃ¢nlarÄ±nÄ± Ã¶rgÃ¼tsel manipÃ¼lasyon amacÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ±â€™ ifade edildi.Â

Rusya’nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine iliÅŸkin 28 kiÅŸi hakkÄ±nda açÄ±lan davada, olayÄ±n hemen ardÄ±ndan görüntüleri haber bülteninde yayÄ±mlayan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (TRT) yönelik aÄŸÄ±r suçlamalar yapÄ±ldÄ±. Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne sunulan 607 sayfalÄ±k Karlov iddianamesinde, ‘FETÖ’nün medyanÄ±n imkânlarÄ±nÄ± örgütsel manipülasyon amacÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, görüntülerin TRT’de yayÄ±mlanmasÄ± hususu üzerinde de bu kapsamda durulmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Cumhuriyet'ten Alican UludaÄŸ'Ä±n haberine göre; Polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n Karlov’u öldürme imkânÄ± varken, bunu kamera önünde yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen iddianamede, “Olay yerine TRT’nin 3G sistemini göndermiÅŸ olmasÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelerin gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ± ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu, bu hususun habercilik ve haber yapma kavramlarÄ± ile açÄ±klanamayacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. Görüntülerin yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili TRT çalÄ±ÅŸanlarÄ± hakkÄ±ndaki dosyanÄ±n ayrÄ±larak, baÅŸka bir soruÅŸturmada devam ettiÄŸi vurgulandÄ±. AyrÄ±ca AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n örgüt abisi Åžahit SöÄŸüt’ün de TRT baÄŸlantÄ±larÄ±na dikkat çekildi.

‘KAMERALAR ÖNÜNDE HAYATINI KAYBETMESÄ°NÄ° PLANLADILAR’

AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n Karlov’u binaya girdikten sonra göz takibine almasÄ± ve bu süreçte eylemini gerçekleÅŸtirmesine engel bir durum olmamasÄ±na raÄŸmen eylemini gerçekleÅŸtirmeyerek, Büyükelçi’nin ses kaydÄ± yapan kamera önünde konuÅŸmasÄ±nÄ± beklediÄŸi ve örgütün büyükelçinin kameralar önünde hayatÄ±nÄ± kaybetmesini planladÄ±klarÄ±na iÅŸaret edilen iddianamede, bunun nedeni olarak “FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütünün ülke içinde hâlâ güçlü olduÄŸu ve halen büyük çaplÄ± eylemler yapabileceÄŸi yönünde propaganda yapma ihtiyacÄ±nÄ± hissetmesi” olarak gösterildi.

‘TRT, DAHA ÖNCE HERHANGÄ° BÄ°R BÜYÜKELÇÄ°LÄ°ÄžÄ°N KÜLTÜREL ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ°NÄ° 3G SÄ°STEM Ä°LE Ä°ZLEMEDÄ°’

Ä°ddianamede, TRT’nin daha önce herhangi bir büyükelçiliÄŸin kültürel bir etkinliÄŸini 3G sistem izlemediÄŸi, TRT Haber Dairesi’nde olay günü saat 09.45’te yapÄ±lan toplantÄ±da etkinliÄŸin 3G CanlÄ± YayÄ±n Sistemi ve muhabir görevlendirilmesi suretiyle takip edilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. TRT haber sorumlusu S.Y. tarafÄ±ndan konunun takibi için muhabir olarak H.Ä°.C’nin görevlendirildiÄŸi belirtilen iddianamede, TRT’nin nöbet çizelgelerinin savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan incelendiÄŸi, muhabir H.Ä°.C’nin 21 AralÄ±k tarihinde nöbetçi olduÄŸunun ancak bu tarihte nöbetçi olan A.B. adlÄ± muhabir ile nöbetini deÄŸiÅŸtirerek nöbetini 19 AralÄ±k’a aldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net