180 inÅŸaat iÅŸÃ§isi Moldovaâ€™da mahsur kaldÄ±

KÃ¶tÃ¼ koÅŸullarda ve dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretlerle Ã§alÄ±ÅŸmak istemeyen iÅŸÃ§iler TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nmek istedi, MoldovalÄ± firma, iÅŸÃ§ilere pasaportlarÄ±nÄ± vermedi.

Ä°ÅŸsizlik ve ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± sürdüremez hale gelen 340 inÅŸaat iÅŸçisi, para kazanmak umuduyla Libya ve Moldova’ya gitti. Samsun’da bir inÅŸaat ÅŸirketinin sahibi olan müteahhit Selami K.’nin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Moldova’ya giden iÅŸçilere 15 günlük emekleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yalnÄ±zca 450 lira verildi.

Kötü koÅŸullarda ve düÅŸük ücretlerle çalÄ±ÅŸmak istemeyen iÅŸçiler Türkiye’ye dönmek istese de MoldovalÄ± firma, iÅŸçilere pasaportlarÄ±nÄ± vermedi. 180 iÅŸçi Moldova’da mahsur kaldÄ±.

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, para kazanmak umuduyla yurtdÄ±ÅŸÄ±na giden iÅŸçilere aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi bilinen Selami K. isimli müteahhit, MoldovalÄ± bir inÅŸaat ÅŸirketinin iÅŸçi talebine de aracÄ±lÄ±k etti. Kendisi için çalÄ±ÅŸanlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Bursa’dan yüzlerce iÅŸçi toplayan müteahhit, iÅŸçilerin Libya ve Moldova ülkelerine gitmesi için gerekli iÅŸlemleri tamamladÄ±. Ä°ÅŸçileri, “Turistik gezi” adÄ± altÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen müteahhit, iÅŸçilerden iÅŸlemler için 50 Dolar topladÄ±. Selami K.’nin Moldova’da yönlendirdiÄŸi ÅŸirkete giden iÅŸçiler bir aylÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonunda anlaÅŸtÄ±klarÄ± parayÄ± alamadÄ±. Firmadan yalnÄ±zca 450 lira alabilen iÅŸçiler, ülkelerine geri dönmek istese de firmanÄ±n engellemesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸe baÅŸlamadan önce pasaportlarÄ± alÄ±nan iÅŸçilerden pasaportlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 450 lira talep edildi. ParayÄ± ödemek istemeyen iÅŸçiler, Moldova’da adeta esir hayatÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Moldova’nÄ±n baÅŸkenti KiÅŸinev’de mahsur kalan iÅŸçilerin KonsolosluÄŸa ve KiÅŸinev BüyükelçiliÄŸi’ne ulaÅŸma çabalarÄ± da sonuçsuz kaldÄ±. Telefonla ulaÅŸtÄ±klarÄ± BüyükelçiliÄŸe maÄŸduriyetlerini anlatan iÅŸçilere, “Polisi arayÄ±n” yanÄ±tÄ±nÄ±n verildiÄŸi iddia edildi.

KiÅŸinev’deki Türk KonsolosluÄŸu önünde toplanan iÅŸçiler, Konsoloslukta müsteÅŸar olduÄŸunu söyleyen bir görevliyle konuÅŸtu. Ä°ÅŸçilere durumu çözmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen görevli, “KarÅŸÄ±mÄ±zda çok büyük bir mafya var, mafyayÄ± çökertmek için uÄŸraÅŸÄ±yoruz” dedi.

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