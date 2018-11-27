Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: GÃ¶zÃ¼nÃ¼ soÄŸana deÄŸil devleti soyana Ã§evir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konularÄ± deÄŸerlendirdi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸunlar:

Dün Ä°stanbul Sancaktepe'de düÅŸen askeri helikopterde ÅŸehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. 24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günüydü. ÖÄŸretmenlerimiz, duyduÄŸumuz zaman gördüÄŸümüz zaman, selamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman öÄŸretmenler kimlikleriyle onlara saygÄ± duyuyoruz. ÖÄŸretmenler bir toplumu yetiÅŸtirirler. Toplumu çaÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸa ulaÅŸtÄ±rÄ±rlar. ÖÄŸretmen olmak kolay deÄŸildir. Öncelikle yürekte insan ve vatan sevgisi gerekiyor. ÖÄŸretmen olmak için fedakarlÄ±ÄŸÄ± hissetmesi gerekiyor kiÅŸinin. Ama öÄŸretmenlere en büyük deÄŸeri veren de BaÅŸöÄŸretmen Gazi Mustafaf Kemal Atatürk'tür. SavaÅŸ meydanlarÄ±ndan gelip öÄŸretmenlerin toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±r. Ankara Marif Kongresi'nde öÄŸretmenler toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±r. Bugüne kadar çözülemeyen bir konuyu nasÄ±l dile getiriyor bakÄ±n; Milli Hükumetimizin ciddiyet ve içtenlikle istediÄŸi derecede Türkiye kadÄ±n ve erkek öÄŸretmenlerin hayat refahÄ±nÄ± saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyorum. Fakat milletimizi yetiÅŸtirmek gibi yüce görevi üstlenen yüce heyetimizin bu yolda sabÄ±rla yüreyeceÄŸinden eminim. Bunu baÅŸarmanÄ±zÄ± Allah'tan niyaz ederim.

ÖÄžRETMENLER GÜNÜ VE ÖÄžRETMENLERÄ°N SORUNLARI

1921 - 2018 ÖÄŸretmenler gerçekten de Mustafa Kemal'in düÅŸündüÄŸü gibi acaba bu kadar yÄ±l geçtikten sonra öÄŸretmenlerin yaÅŸam standardÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebildik mi? Malum politikacÄ±lar hep konuÅŸur öÄŸretmenler böyledir, öyledir, güzeldir. Peki kardeÅŸim ne yaptÄ±n öÄŸretmenler için? Ne yapacaksÄ±n? Bizim yanÄ±tÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z soru bu soru. Ne yapacaksÄ±n öÄŸretmenler için? Biz yani CHP, öÄŸretmenlerin partisi, toplumun tüm ezilenlerin partisi, hangi kesimin sorunlarÄ± varsa çözüm üreten tek partiyiz. ÖÄŸretmenler Günü'nde CHP ne düÅŸünüyor? Onu sÄ±raladÄ±m 11 madde halinde. OnlarÄ± sÄ±ralÄ±yorum...

MESLEK KANUNU ÇIKARILSIN

ÖÄŸretmenler meslek kanunu çÄ±karÄ±lsÄ±n, öÄŸretmenlerin mesleÄŸini diÄŸer mesleklerden ayÄ±rmalÄ±yÄ±z. Mesaisi yoktur öÄŸretmenlerin. 24 Saat çalÄ±ÅŸÄ±r öÄŸretmenler. Günün her saati doludur. ÖÄŸretmenler Meslek Kanunu çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekiyor. EÄŸitim camiasÄ±na kanunu gönderdik. Parlamentoya da verdik. Åžimdi bütün öÄŸretmenlerin huzurunda açÄ±k ve net söylüyorum; Bizim meslek kanununu çÄ±karÄ±n diye hangi vekili görürseniz söyleyin.

ÖÄŸretmenlere insan onuruna yaraÅŸÄ±r bir maaÅŸ ödemeliyiz. Hiçbir öÄŸretmen yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda aylÄ±k almamalÄ±. Yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± nedir? En az aylÄ±k 6 bin lira.

ÇalÄ±ÅŸÄ±rken 100 lira alÄ±yorsanÄ±z, emekli olduÄŸunda 50 alÄ±yorsun. Neden? ÖÄŸretmenlere 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz. AKP iktidarÄ±ndan da bekliyoruz, MHP'den de bekliyoruz, Ä°YÄ° Parti'den de bekliyoruz, HDP'den de bekliyoruz. Gelin 3600'ü oy birliÄŸiyle saÄŸlayalÄ±m. Biz dedik, seçim bildirgelerinde olmasÄ±na raÄŸmen AKP ve MHP'li vekillerin oylarÄ±yla 3600 reddedildi.

ÖÄŸretmenlere birer maaÅŸ ikramiye verebiliriz. Gelin 24 KasÄ±m ÖÄŸretmen Günü'nde öÄŸretmenlere birer maaÅŸ ikramiye verelim. ÖÄŸretmenin ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmaz, kadrolu öÄŸretmen, kadrosuz öÄŸretmen bu güvenceyi saÄŸlamak hepimizin görevi.

Okullarda öÄŸrenci açÄ±ÄŸÄ± var. 2017 SayÄ±ÅŸtay raporunda Türkiye genelinde 153 bin 640 öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± bulunmaktadÄ±r. DÄ±ÅŸarÄ±da da 100 binlerce öÄŸretmen atama bekliyor. Türkiye'nin bu ayÄ±ptan kurtulmasÄ± lazÄ±m.

TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime son verilmeli. Karda kÄ±ÅŸta yaÄŸmurda taÅŸÄ±nÄ±yor. Nerede öÄŸrenci varsa orada da öÄŸretmen olmalÄ±dÄ±r. KÄ±rsaldaki vatandaÅŸ öÄŸretmen yüzü görse ne olur? TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime son verilmesini teklif ediyoruz.

20 Temmuz sivil darbesinden sonra çok sayÄ±da öÄŸretmenin görevine son verildi. Bir kÄ±smÄ± beraat etti, bir kÄ±smÄ±nda da bir karar verilmedi. EÄŸer suçlarÄ± yoksa, beraat etmiÅŸlerse öÄŸretmenlik görevine geri dönmeleri gerekir. Bunu takip ediyoruz.

Devlet okullarÄ± ve özel okullarÄ±, böyle bir ayrÄ±m var. Maddi durumu iyi olan çocuÄŸunu yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderiyor, bu ülkenin garibanÄ± öÄŸrencisini devlet okuluna gönderiyor. EÄŸitimde devlet okullarÄ±na her türlü destek verilmeli. Özel okullara verilen destek çekilmeli.

21. yüzyÄ±lda halen ikili eÄŸitim var. SabahçÄ± ve öÄŸlenci olan okullar var. Hepsi aynÄ± yerde bir öÄŸretmen aynÄ± salonda bunlarÄ± eÄŸitiyor. Bu Türkiye'nin ayÄ±bÄ±dÄ±r. Derslik sayÄ±sÄ± nasÄ±l artmaz? 21. yüzyÄ±ldayÄ±z. Birinci ve dördüncü sÄ±nÄ±ftaki öÄŸrenci aynÄ± yerde okur mu?

Okul Aile Birlikleri'ne yasal statü saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. OkullarÄ±n yönetimi daha güçlü olacak. 24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günü'nde düÅŸündüklerimiz bunlar.

'KADINA DÖNÜK ÅžÄ°DDETE SÄ°YASETTEN TEPKÄ° GELMÄ°YOR'

25 KasÄ±m var bir de kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin yok edilmesi için uluslararasÄ± mücadele. Hep birlikte kadÄ±na ÅŸiddete karÅŸÄ± çÄ±kmalÄ±yÄ±z. Yeri geldiÄŸi zaman öÄŸretmenler için ve kadÄ±nlar için güzel laflar ediyoruz ama kadÄ±na yönelik ÅŸiddet süratle artÄ±yor. Buna karÅŸÄ±n siyasetten gereken tepki gelmiyor. 16 yÄ±llÄ±k iktidarlarÄ± döneminde kadÄ±na yönelik ÅŸiddet yüzde 1400 arttÄ±. 2018'in ilk 9 aylÄ±k raporlarÄ±: 108 kadÄ±n öldürüldü, 50 çocuÄŸa tecavüz. Bunlar medyaya yansÄ±yanlar. DiÄŸerlerinden haberimiz yok. Her 3 kadÄ±ndan 1'inin fiziksel ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. 2017 yÄ±lÄ±nda kadÄ±na yönelik ÅŸiddette açÄ±lan dava sayÄ±sÄ± 44 bin. EÄŸer devleti yönetenler, iktidar sahipleri, kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸini saÄŸlamak istiyorsanÄ±z yönünüzü döneceÄŸiniz tek bir yer var: CHP. KadÄ±na yönelik ÅŸiddet artÄ±yor ama uyuÅŸturucu da artÄ±yor, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n durumlarÄ± yürekler acÄ±sÄ±.

ASGARÄ° ÜCRET

Uzun uzun konuÅŸmak gerekir ama ben ekonomiye giriyorum izninizle. Ekonomide durum pek parlak deÄŸil. ErdoÄŸan daha iktidar olmadan önce meydanlarda çay ve simit hesabÄ± yapÄ±yordu. Yine çay ve simit hesabÄ± yapÄ±yoruz. 1 lira 75 kuruÅŸ çay ve aynÄ± fiyatla simit düÅŸünelim. 5 kiÅŸilik bir aile düÅŸünelim. Sabah, öÄŸlen, akÅŸam çay ve simitten baÅŸka bir ÅŸey tüketmezse ne olur? 5 kiÅŸi 1 günde 52 lira 50 kuruÅŸ harcar. 30 günde 1575 lira ediyor bir simit bir çay. Asgari ücret ne kadar? 1603 lira. Vicdan sahibi olan herkese sesleniyorum; 28 lira kalÄ±yor geriye. Elektrik, okul parasÄ±, yol parasÄ±, kira vb. her ÅŸeyi nasÄ±l karÅŸÄ±layacak? ErdoÄŸan'Ä±n 2001'deki sözlerini tekrarlÄ±yorum: Senin bu zalim yönetimin bu millete bir çay bir simidi bile layÄ±k görmüyor. 1 Milyon 800 bin kiÅŸi 1603 liranÄ±n altÄ±nda aylÄ±k alÄ±yor. 7 milyon kiÅŸi de 1603 lira alÄ±yor. 8.5 milyon kiÅŸi bu durumda. Åžimdi bu soruyu asgari ücretli kardeÅŸlerime sormak istiyorum: Sen her sabah ejder meyveli smoothie içmezsin biliyorum, ama ben senin vicdanÄ±na sesleniyorum; 16 yÄ±lda bu ülkeyi yönetenler seni çaya ve simide mahkum etmiÅŸse bunun hesabÄ±nÄ± soracaksÄ±n kardeÅŸim. 16 yÄ±ldÄ±r yönetiyorlar. GeldiÄŸimiz nokta budur. Asgari ücreti artÄ±rÄ±n diyoruz, artÄ±rmÄ±yorlar. Ve memleketi bu hale getiren kayÄ±npeder ve damadÄ±. Hanedan yönetiyor ülkeyi. Damat diyor ki 1603 lirayla bunlar gül gibi geçiniyorlar. AÄŸÄ±zlarÄ±ndan lokmayÄ± alsak da bunlar oy verecek bize. Bu sefer öyle deÄŸil. Bu milletin ciÄŸerine iÅŸledi artÄ±k cebine deÄŸil. Kendi maaÅŸÄ±na zam yapÄ±yor, 74 bin 500 lira oluyor aylÄ±ÄŸÄ±. Üstelik elektrik, doÄŸalgaz, yol parasÄ±, uçak parasÄ± yok, yemesi içmesi bedava ama para yetmiyor beyefendiye. Asgari ücretli kardeÅŸim hesabÄ±nÄ± sormazsan sen bu yoksulluÄŸa mahkumsun demektir. Asgari ücreti bÄ±rakÄ±n hiçbir geliri olmayan var.

'SOÄžANLI TERÖRÄ°ST'

Binlerce iÅŸçi var kapÄ±nÄ±n önüne koyulan. Bir kadÄ±n anlatÄ±yor: yönetici olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m firmada geceleri fazla mesai verdim. DoÄŸum iznindeyken binlerce kiÅŸiyle birlikte iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±m, tazminat da verilmedi. Önünüzde Mart var. Bunlara ders verdiÄŸinizde ülkeye bahar, huzur gelecek. Bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z daha: Biz alnÄ±mÄ±zÄ±n terini döker, ekmeÄŸimize bakarÄ±z ama ÅŸimdi ekmeÄŸimiz gitti. Makinelerimiz boÅŸ. Benim gibi bu iÅŸi yapanlarÄ±n makineleri boÅŸ yatÄ±yor biz öldük, bittik, siz havalimanÄ±, yol diyorsunuz. AsÄ±l gündem bu gündemi deÄŸiÅŸtirmeyin, Allah Muhammed aÅŸkÄ±na. Biz de gündemi deÄŸiÅŸtirmiyoruz; ekonomi, ekonomi, ekonomi. SÄ±kÄ±ÅŸtÄ±lar ÅŸimdi soÄŸan baskÄ±nlarÄ± yapÄ±yorlar. AçÄ±klama yapmÄ±ÅŸ "SilahlÄ± teröristle soÄŸanlÄ± terörist aynÄ±" ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ vaziyetteler. Ne yapacaklarÄ±nÄ± bilmiyorlar. SoÄŸan üreticilerinin gözü aydÄ±n, siz de terörist oldunuz. SoÄŸanÄ± neden depoladÄ±nÄ±z? Nereye koyacak bu soÄŸanÄ±? TarÄ±mda en büyük depoyu TMO yapÄ±yor. En büyük terörist o, orayÄ± da daÄŸÄ±t o zaman.

2 milyon ton soÄŸan üretmesi lazÄ±m soÄŸanÄ±n bunun altÄ±na düÅŸersen dÄ±ÅŸarÄ±dan getireceksiniz. Nohut getireceksiniz, saman getireceksiniz. SoÄŸan beÅŸ liraya çÄ±ktÄ±. Kim getirdi bu hale? Biliyorum diyecek dÄ±ÅŸ güçler. Ama bir ÅŸeyi öÄŸrendik, soÄŸan üreticileri yeni terörist kimliklerine kavuÅŸtular. Uzun gün soÄŸanÄ± var hasadÄ± yapÄ±lÄ±r depoya kaldÄ±rÄ±lÄ±r. Bu bütün dünyada böyledir. Fakir fukaraya ucuz soÄŸan yedireceksen çiftçiyi destekleyeceksin, gübreye ilaca zam yapmayacaksÄ±n, bunu yaptÄ±ktan sonra bizim insanÄ±mÄ±z eker de biçer de bizim insanÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸkan. Yeter ki kazansÄ±n. VatandaÅŸÄ±n dikkatini bir ÅŸeye çekmek istiyorum: Gözünü soÄŸana deÄŸil devleti soyana çevir! KöÅŸeyi döndüler, her türlü ihtiyacÄ± karÅŸÄ±ladÄ±lar, son iki yÄ±lda köprülere yüzde 157 zam yapÄ±ldÄ±. Buna müdahale eden var mÄ±? Bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda bu insafsÄ±zlÄ±ktÄ±r diyen var mÄ±? Bunun adÄ± soygun deÄŸil mi? Sudan'da 7500 hektar arsa kiraladÄ±lar. Türk üreticisini buraya davet ediyorum diyor bakan. Burada arsa kalmadÄ±. Daha ucuz üretip Türkiye'de çiftçiyi bitireceÄŸiz. Hedef bu. Tüm sorumlu Saray ve hane halkÄ±. YÄ±llardÄ±r tek adam rejimine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k. Bütün bunlarÄ± tek adam rejiminde yaÅŸÄ±yoruz. Åžimdi her ÅŸey onun iki dudaÄŸÄ±nÄ±n arasÄ±nda. SoÄŸan depolarÄ±nÄ± basÄ±n, un fabrikalarÄ±nÄ± basÄ±n diyecekler yarÄ±n. Ekonomi baskÄ±yla yönetilmez. Ekonomi bilimiyle yönetilir.

Sen kalktÄ±n damadÄ± oturttun kasanÄ±n baÅŸÄ±na. Olmaz, böyle yürümez. VatandaÅŸ borç bataÄŸÄ±nda. Bu iktidar tefecilere hizmet eder vatandaÅŸa deÄŸil. VatandaÅŸ borç bataÄŸÄ±nda, asgari ücretli periÅŸan, o beyefendi sarayÄ±nda kilosu 4 bin liralÄ±k çay içiyor. BakÄ±yor mutfak dolu, her ÅŸey var, uçaÄŸa para vermiyor, elektrik parasÄ± yok doÄŸalgaz parasÄ± yok. Tüm Türkiye'yi böyle sanÄ±yor. Tefecilere soruyor, yandaÅŸ müteahhitlere soruyor hepsi hiç sorun yok diyor. O da aynen devam ediyor. Ona göre kriz yok.

'TEFECÄ°LER ÜLKEYÄ° TESLÄ°M ALDI'

Londra'daki tefecilere 9 milyar dolar faiz ödendi. Tefeciler tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±. OnlarÄ±n talimatlarÄ±ndan asla çÄ±kamaz. PapazÄ± istediler tak diye verdi. Gazeteci istediler tak diye verdi. Gariban olunca atÄ±n içeriye. Özellikle AKP'ye oy veren vatandaÅŸlarÄ±m, bugüne kadar Tayyip Bey ne istediyse verdiniz. Tek baÅŸÄ±na iktidar verdiniz, BaÅŸbakanlÄ±k verdiniz, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± istedi verdiniz, bir dönem bana yetmez, benim ustalÄ±k dönemim var daha bir daha iktidar yapÄ±n dedi yaptÄ±nÄ±z, anayasayÄ± deÄŸiÅŸtiriyorum dedi deÄŸiÅŸtirttiniz, araziyi fabrikalarÄ± sattÄ± o yetkiyi de verdiniz. Sonra CumhurbaÅŸkanÄ± oldum ama bir BaÅŸbakan bir CumhurbaÅŸkanÄ± olmaz. BaÅŸbakanÄ± kaldÄ±ralÄ±m dedi onu da verdiniz kardeÅŸim. KÄ±ÅŸlÄ±k saray, yazlÄ±k saray, efuli içecek, kilosu 4 bin liralÄ±k çay verdiniz, uçan sarayÄ± da Katar Emiri verdi. E senin cebinde ne var? Bir düÅŸün bakalÄ±m her ÅŸeyi verdin sende hiçbir ÅŸey kalmadÄ±. SoÄŸan diyorsun soyulmuÅŸ soÄŸana döndün kardeÅŸim. Mart ayÄ± geliyor elini vicdanÄ±na koy buna bir ders ver, ders vereceksin!

AKP demek enflasyon, EYT demek, kalitesizlik demek, itibarsÄ±z bir dÄ±ÅŸ politika demek, Londra'daki tefecilere teslim olmak demek. Seçmeni deÄŸil iktidar. 15 Temmuz ÅŸehit ve gazi yakÄ±nlarÄ± için toplanan parayÄ± ne yaptÄ±nÄ±z? Toplanan para ne kadar? Faizi ne kadar? Kime verdiniz, kime vermediniz? BunlarÄ± bilmeye hakkÄ±mÄ±z var. Bir vatandaÅŸ dilekçe veriyor, ne oldu yardÄ±m kampanyasÄ±, toplanan paralar nereye harcandÄ±? Biz bir ÅŸey görmedik. Ve bir 15 Temmuz gazisi yemin ediyorum, AKP'ye benden oy alamayacaksÄ±nÄ±z alÄ±n bu madalyayÄ± da siz takÄ±n dedi. 15 Temmuz ÅŸehit ve gazi yakÄ±nlarÄ±na soruyorum; ne yapacaksÄ±nÄ±z? Sizin için toplanan paralar ne oldu? Sizin malÄ±nÄ±zÄ± götürdüler mi götürmediler mi? Sordum, soruyorum, cevap bekliyorum. ParayÄ± ne yaptÄ±nÄ±z?

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti. Katilleri neden serbest bÄ±raktÄ±nÄ±z? Kraldan para mÄ± dilendiniz? Onun için mi katiller serbest? Bunun da cevabÄ±nÄ± bekliyorum. (Evrensel WebTV)

CHP'de Ä°stanbul iÃ§in Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun ismi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-KaramollaoÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi: Dirsek temasÄ± olabilir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 14:45

www.evrensel.net