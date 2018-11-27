HDP grup toplantÄ±sÄ± - 27 KasÄ±m 2018 SalÄ±

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendiriyor.

Sezai Temelli'nin konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

Dün sabah yine gözaltÄ±larla uyandÄ±k. Birçok arkadaÅŸÄ±mÄ±z ve sendikacÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, bugün de bunlar devam etti. Onlar gözaltÄ±lara devam ettikçe biz de direniÅŸe devam edeceÄŸiz.

AÄ°HM'NÄ°N DEMÄ°RTAÅž KARARI

Bunlar hukuksuzlukla yaÅŸÄ±yorlar. AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ'a dair verdiÄŸi kararÄ± tanÄ±mamak hukuksuzluktur. AÄ°HM ilk defa çok önemli bir karara imza attÄ±. Bugün hukuÄŸa ve mevcut yasalara raÄŸmen tutsak edilmiÅŸ tüm yoldaÅŸlarÄ±mÄ±z içn emsal olacak bir karardÄ±r.

Bu karar açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Saray'da talimat alÄ±yor. Hakimler, yargÄ±çlar bu ülkede hukuku uygulamaktan acizler. Gelin yargÄ±nÄ±n üzerindeki bu vesayete son verin. YargÄ±çlar olarak, mesleÄŸinizin etiÄŸinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z güçle bu kararÄ± yerine getirin. Getirmezseniz bu ülkenin geleceÄŸine büyük kötülük yapmÄ±ÅŸ olacaksÄ±nÄ±z, buna hakkÄ±nÄ±z yok. gün gelir bu ülkeye baÄŸÄ±msÄ±z, tarafsÄ±z yargÄ± gelir, bunun hesabÄ±nÄ± sizden sorarÄ±z.

'LEYLA GÜVEN AÇLIK GREVÄ°NÄ°N 20'NCÄ° GÜNÜNDE'

Bugün Leyla Güven, açlÄ±k grevinin 20'nci gününde. Bugün cezaevlerinde açlÄ±k grevleri baÅŸlÄ±yor. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z birçaÄŸrÄ± yapÄ±yor, 'Gelin tecriti bitirin' diyor (Temelli, Leyla Güven'in cezaevinden gönderdiÄŸi mesajÄ± salondakilerle paylaÅŸtÄ±).

Bugün Tahir Elçi'nin katledilmesinin 3'üncü yÄ±lÄ±. 3 yÄ±ldÄ±r dosyada hiçbir geliÅŸme yok, buna karÅŸÄ±n Tahir Elçi'nin adÄ±nÄ±n verildiÄŸi parkÄ±n ismi deÄŸiÅŸtiriliyor. Hep birlikte o parklara isimlerini 31 Mart'tan sonra geri vereceÄŸiz.

25 KASIM

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki o vazifeli, 25 KasÄ±m'da sokaÄŸa çÄ±kan kadÄ±nlar için diyorki 'Ä°lla polise saldÄ±racaklar'. Görüntülerde görülüyor, polis kadÄ±nlara saldÄ±rÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± farklÄ± mÄ±? Fransa'daki ÅŸiddeti kÄ±nayan bir Ä°çiÅŸleri bakanÄ± var, ama Türkiye'de her saat uygulanan ÅŸiddeti görmüyor. CumhurbaÅŸkanÄ± da diyor ki 'KadÄ±n ile erkek 100 metreyi beraber koÅŸamaz'. Bunun bakÄ±ÅŸÄ± böyle, sadece kaba güç üzerinden insanlarÄ± tartan bir zihniyet. Ä°ÅŸte biraz önce belediye baÅŸkanlarÄ± açÄ±kladÄ±, listede bir tane kadÄ±n görmedik.

(Evrensel WebTV)

DemirtaÅŸ'tan DiyarbakÄ±r adaylÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±: BÃ¶yle bir niyetim yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 13:19

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