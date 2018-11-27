'StokÃ§u' diye haberi yapÄ±lan soÄŸan Ã¼reticisi: GÃ¶zlerimize inanamadÄ±k

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan depo baskÄ±nlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan medyada 'stokÃ§u' diye haberi yapÄ±lan soÄŸan Ã¼reticisi tepki gÃ¶sterdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n soÄŸan fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± “Bundan sonra stok yapÄ±lan depolarÄ± basacaÄŸÄ±z” açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan depo baskÄ±nlarÄ±na ait fotoÄŸraflar geçtiÄŸimiz hafta medyada yer almÄ±ÅŸtÄ±.

BBC Türkçe, Türkiye’de soÄŸan üretiminin yüzde 20’sinin gerçekleÅŸtiÄŸi PolatlÄ±’da üreticilerle konuÅŸtu.

Üreticiler, soÄŸan konusunda yaÅŸanan “stok” tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla izlediklerini ve “stokçu” diye tabir edilmekten rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± dile getiriyor.

SoÄŸanÄ±n neden depolanmasÄ± gerektiÄŸini anlatan üreticiler, “Biz bunu PolatlÄ±'da 20 senedir yapÄ±yoruz, neden ÅŸimdi stokçu olduk” diye sordu.

Bir üretici de “100 ton soÄŸan bulunca sanki ya bir suçlu ya da uyuÅŸturucu yakalamÄ±ÅŸ gibi haber yapÄ±yorlar. ÅžaÅŸÄ±rÄ±p seyrediyoruz. Televizyonda seyrettiÄŸiniz depolarÄ±n hepsi tedarikçi, hiçbiri de stokçu deÄŸil. Her gün 3-4 araba soÄŸan yükleyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, hepsini tanÄ±yoruz” ifadesini kullandÄ±.

Son 10 günde PolatlÄ±’ya pek çok medya kuruluÅŸunun gelip “yalan haber” yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen çiftçilerden biri, baÅŸÄ±ndan geçen bir olayÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Bir televizyon kanalÄ± depoma geldi, röportaj yaptÄ±k. Ä°ÅŸleri bittikten sonra dediler ki, ‘Bir de deponun kapÄ±sÄ±nÄ± kapatÄ±n, kenara çekilin, öyle çekelim.’ Biz de söyledikleri gibi kapÄ±larÄ± kapattÄ±k, kenara çekildik ki çekim yapsÄ±nlar. Sonra akÅŸam haberleri izlerken bir baktÄ±k, benim depomu gösterip ‘Stokçular depoyu kilitleyip kaçmÄ±ÅŸlar’ yazÄ±yor. Gözlerimize inanamadÄ±k. Halbuki biz oradaydÄ±k, satÄ±ÅŸ yapÄ±yorduk, kendileri bize kapÄ±yÄ± kapatmamÄ±zÄ± söyledi. Bu kadar da sahtekarlÄ±k olur mu?” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 10:37

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