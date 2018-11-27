Turist kadÄ±nlardan fazla para isteyen taksiciye ceza

Taksimâ€™den Galatasarayâ€™a getirdiÄŸi turist 3 kadÄ±n yolcudan fazla para alÄ±p birinin de yÃ¼zÃ¼ne tÃ¼kÃ¼ren taksiciye 1002 TL para cezasÄ± kesildi.

Taksim’den Galatasaray’a getirdiÄŸi turist 3 kadÄ±n yolcudan fazla para alÄ±p birinin de yüzüne tüküren taksiciye 1002 TL para cezasÄ± kesildi. 25 ceza puanÄ± da alan sürücünün kullandÄ±ÄŸÄ± araç 14 gün trafikten men edildi.

Güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan olay geçtiÄŸimiz ÇarÅŸamba saat 11.10 sÄ±ralarÄ±nda BeyoÄŸlu Galatasaray'da meydana gelmiÅŸti. Taksim'den binen kadÄ±n yolcular Galatasaray'a geldi. Taksici kÄ±sa mesafe ücreti ödemeleri gereken turistlerden 44 Euro istedi. KadÄ±nlar ise çok bularak 50 lira uzattÄ±. El frenini çekmeden taksiden hÄ±ÅŸÄ±mla inen taksici, aracÄ±n kaymasÄ± üzerine tekrar araca bindi. Bu sÄ±rada kadÄ±n yolcu ezilme tehlikesi geçirdi. El frenini çeken taksici yeniden araçtan indi. KadÄ±nÄ±n elinden parayÄ± alan taksici, kadÄ±nÄ±n yüzüne tükürdü. Para üstünü de vermeyen 34 TCR 99 plakalÄ± taksi sürücüsü hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. O sÄ±rada yoldan geçmekte olan bir kadÄ±n, turistlere yardÄ±mcÄ± oldu. 2 kadÄ±n, taksiciden ÅŸikayetçi oldu.

PARA CEZASI VERÄ°LDI, ARAÇ TRAFÄ°KTEN MEN EDÄ°LDÄ°

DHA'dan Özgür Eren'in haberine göre, olayla ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) “Toplu UlaÅŸÄ±m Hizmetleri Kalitesi DeÄŸerlendirme Sistemi (TUDES) ekipleri plakadan taksi sürücüsünü buldu. Taksiciye 1002 TL para cezasÄ± kesildi. 25 TUDES ceza puanÄ± alan sürücünün kullandÄ±ÄŸÄ± araç 14 gün trafikten men edildi. Taksi Ä°BB otoparkÄ±na çekildi.

OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± otoparkÄ±n görevlisi Hüseyin isimli kiÅŸi, kameraya da yansÄ±yan olayÄ± ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Biz içeride oturuyorduk. Bir tane taksi geldi, yanaÅŸtÄ±. Ä°çerisinden 3 tane bayan indi. Bayanlar yabancÄ± uyrukluydu, belliydi. Bir kargaÅŸa çÄ±ktÄ±. O sÄ±rada yanÄ±mdaki arkadaÅŸÄ±m ile müdahale ettik, ne oluyor diye. O sÄ±rada 44 Avro istemiÅŸler bayanlardan. KadÄ±n 50 TL verdi. Biz tam yanaÅŸÄ±rken kadÄ±nÄ±n suratÄ±na tükürdü gitti. Bir bayan arkadaÅŸ 'ben bunu sosyal medyada yayÄ±nlamak istiyorum' dedi. Biz de görüntüyü duyarlÄ± bir vatandaÅŸ olarak verdik. Taksimden buraya getirmiÅŸ taksici. Taksimden buraya 10-15 lira tutar." (Ä°stanbul/DHA)

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