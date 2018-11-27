SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ±ndan 'sansÃ¼r ' iddialarÄ±na yanÄ±t: GÃ¶zden geÃ§irme

SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Seyit Ahmet BaÅŸ, denetim raporlarÄ±nÄ±n â€˜DeÄŸerlendirme Kuruluâ€™nda sansÃ¼re uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±: Kurul, gÃ¶zden geÃ§iriyor.

Kamu idarelerine dönük denetim raporlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ktan sonra iki görevden alma olayÄ± ile gündeme gelen SayÄ±ÅŸtay’Ä±n BaÅŸkanÄ± Seyit Ahmet BaÅŸ, raporlarÄ±n ‘DeÄŸerlendirme Kurulu’nda sansüre uÄŸramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yalnÄ±zca “gözden geçirildiÄŸini” söyledi.

BEKAROÄžLU SORDU: BULGULAR RAPORDAN ÇIKARILDI MI?

BirGün’den Hüseyin ÅžimÅŸek’in haberine göre; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda CHP Ä°stanbul Milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu, SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± BaÅŸ’a, Rapor DeÄŸerlendirme Kurulu’nda denetçilerin tespit ettiÄŸi önemli bulgularÄ±n raporlardan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yönelik iddialarÄ± sordu.

‘YALNIZCA GÖZDEN GEÇÄ°RÄ°LDÄ°’

BekaroÄŸlu’na yazÄ±lÄ± yanÄ±t veren BaÅŸ, yasa gereÄŸi kalite güvencesinin saÄŸlanmasÄ± için denetimin her aÅŸamasÄ±nda raporlarÄ±n standartlara, stratejik planlara, programlara ve mesleki etik kurallarÄ±na göre incelendiÄŸini ifade etti. BaÅŸ, raporlarÄ±n bu kriterlere göre yalnÄ±zca, “gözden geçirildiÄŸini” bildirdi. BaÅŸ ayrÄ±ca, “Rapor DeÄŸerlendirme Kurulu’nun denetim raporlarÄ±na görüÅŸ vermesi, denetim sonrasÄ±nda uluslararasÄ± denetim standartlarÄ±na uygun kalite kontrol sürecidir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 10:43

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