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FotoÄŸraf: AA
Kars'ta Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi, 11 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
27 KasÄ±m 2018 09:58
Kars'ta Ã¶ÄŸrenci servisinin devrilmesi sonucu 11'i Ã¶ÄŸrenci olmak Ã¼zere 13 kiÅŸi yaralandÄ±.
Azat köyünden Kars merkeze öÄŸrenci getiren Güven Kartay idaresindeki 36 M 0438 plakalÄ± minibüs, Karacaören köyü yakÄ±nlarÄ±nda devrildi.
KazayÄ± gören diÄŸer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
SaÄŸlÄ±k ekiplerince yaralÄ±lar Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi SaÄŸlÄ±k AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. (Kars/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 10:16
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