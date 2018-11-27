Cihangir Ä°slam: AKPâ€™deki delik MHP yamasÄ±yla kapatÄ±lamaz

Saadet Partisi Ä°stanbul Milletvekili Cihangir Ä°slam: Gemi su alÄ±yor. Fakat deliÄŸin artÄ±k MHP yamasÄ± ile kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum.

Saadet Partisi Ä°stanbul Milletvekili Cihangir Ä°slam, “AK Parti’deki kayÄ±p devam ediyor. Gemi su alÄ±yor. Fakat deliÄŸin artÄ±k MHP yamasÄ± ile kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum” dedi.

Saadet Partisi Ä°stanbul Milletvekili Cihangir Ä°slam, Mezopotamya AjansÄ±’ndan (MA) Berivan Altan ve Selman Güzelyüz’ün sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Ä°slam, yerel seçimler ve AKP’nin MHP ile ittifakÄ±na dair deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Ä°slam muhalefete dair de ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu: "Muhalefetin ittifak meselesi halk içinde aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir problem. Bence HDP’nin Ä°YÄ° Parti’nin, CHP’nin ve Saadet Parti’nin ittifakÄ± birlikte gerçekleÅŸtirmesi gerekir. Ben bu ittifaktan kaynaklÄ± siyasi bir kaybÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum çünkü tabanda bu durum aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

Röportajdan öne çÄ±kan ilgili bölümler ÅŸöyle:

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n “herkes yoluna” açÄ±klamasÄ± ardÄ±ndan, AKP-MHP arasÄ±nda yeniden seçim görüÅŸmesi gerçekleÅŸmesi ve bir ortaklaÅŸmaya gidilmesini nasÄ±l deÄŸerlendirdiniz?

ArtÄ±k delik büyümüÅŸtür. AK Parti’deki kayÄ±p devam ediyor. Gemi su alÄ±yor. 24 Haziran’da yüzde 42 dedik anketler bunun çok daha aÅŸaÄŸÄ±larda olduÄŸunu da gösteriyor. AK Parti’nin belediyeleri elde tutma garantisi ortadan kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžuanda kendine bir ortak arÄ±yordu ve onla ortaklÄ±k yapabilen bir tek MHP vardÄ±r. AslÄ±nda onlarÄ±n ittifakÄ± 24 Haziran’da deÄŸil 17-25 AralÄ±k’tan bu yana devam eden bir ortaklÄ±klarÄ± vardÄ±r. Tabi AK Parti’nin icraatÄ±na ortak olanlar onlarÄ±n siyasi faturasÄ±na da ortak olmayÄ± kabul etmiÅŸ demektirler. Çünkü seçmen bunu da dikkate alacaktÄ±r. Fakat deliÄŸin artÄ±k MHP yamasÄ± ile kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da zannetmiyorum. Gemi su almaya devam ettiÄŸi için delik daha da büyümüÅŸtür. Mahalli seçimlerde halkÄ±mÄ±zÄ±n ciddi bir ikaz geliÅŸtireceÄŸini düÅŸünüyorum.



Bu aÅŸamada muhalefete nasÄ±l görev düÅŸüyor?

Ortada parçalÄ± bir muhalefet var. Hatta muhalefet partilerinden bazÄ±larÄ± bir birlerine düÅŸman olmasalar dahi bir arada görünmenin kendilerine siyasi kayÄ±p getireceÄŸini ifade ediyorlar. Ama bana göre Türkiye’de referandumda ortaya çÄ±kan 24 Haziran’da da süren ortak tutum devam ettirilmeli. Bu kendiliÄŸinden, mahalleden insanlar kendi ortak çabalarÄ± ile bir ÅŸeyler yaptÄ±. Bunu çok önemsiyorum. BunlarÄ±n hepsinin anlamÄ± ‘Biz farklÄ±yÄ±z ama bir arada yaÅŸayabiliriz’ ilkesine ve bir birimize saygÄ± sevgi çerçevesinde tarihi böyle yazabiliriz anlamÄ± ifade ediyordu. Bence bu tutumun sürdürülmesi gerekir. Yani bir kesimin hainleÅŸtirilmesi, sürekli bir öteki olarak yaratÄ±lmasÄ±, tüm bu ötekileÅŸtirmelerden kurtulup, bir arada yaÅŸanmanÄ±n temelleri altÄ±nda bunun yapÄ±lmasÄ± gerekir. Bunun tek çÄ±kar yolu da farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±za saygÄ± göstererek, farklÄ± olanÄ± en az kendimiz kadar yaÅŸamaya hakkÄ± olduÄŸunu kabul ederek, kabul etmek. Bu aslÄ±nda Türkiye’de yeni bir yaÅŸamÄ± da restore etmektedir. Yeni bir paradigma referandumdan itibaren ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizde yüzde 50’ye yakÄ±n direnen bir kesim vardÄ±r. Bunun ucu açÄ±ktÄ±r. Yani demokrasi tarafÄ±nÄ± tutan, bir arada yaÅŸamayÄ± gündeme getiren kesimin önü açÄ±ktÄ±r. Ben bunun inÅŸallah daha da büyüyeceÄŸini umuyorum.

Muhalefetin ittifak çalÄ±ÅŸmalarÄ± nasÄ±l gidiyor?

Muhalefetin ittifak meselesi halk içinde aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir problem. Bence HDP’nin Ä°YÄ° Parti’nin, CHP’nin ve Saadet Parti’nin ittifakÄ± birlikte gerçekleÅŸtirmesi gerekir. Ben bu ittifaktan kaynaklÄ± siyasi bir kaybÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum çünkü tabanda bu durum aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇoktandÄ±r aÅŸÄ±ldÄ±. Bu noktalar çok önemli. Türkiye ancak çoÄŸulcu bir demokrasi ve hukuk devleti ile önünü açabilir. Yani etnisite olarak kendisini Türk olarak tanÄ±mlayan herkese söylüyorum ve diyorum ki eÄŸer kendiniz için istediÄŸiniz Kürt kardeÅŸleriniz için istemiyorsanÄ±z sorun daha çözülmemiÅŸ demektir.

Bu mahalli seçimlerde özellikle bir arada yaÅŸamayÄ± ve demokrasiyi insan haklarÄ±nÄ± savunan partiler bunun yukardan bir ittifak olmasÄ± gerekmiyor. Çünkü her yerelin, her ilin, içerisindeki farklÄ± ilçenin iÅŸleme ihtimali yüksek olan kombinasyonlar ve ittifaklar mümkün. Önemli olan dürüst ve çalÄ±ÅŸkan insanlarÄ± iÅŸ baÅŸÄ±na getirmek ve birlikte yönetmeyi öÄŸrenmek. (HABER MERKEZÄ°)

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