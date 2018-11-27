Ekrem Ä°mamoÄŸlu kimdir?

CHPâ€™de Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adÄ± geÃ§en Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™nun Ã¶z geÃ§miÅŸi.

1970’te Trabzon’da doÄŸdu. Trabzon Lisesi’nden sonra Ä°stanbul Üniversitesi Ä°ngilizce Ä°ÅŸletme Bölümü’nden mezun oldu. Ä°stanbul Üniversitesi’nde Ä°nsan KaynaklarÄ± ve Yönetimi bilim dalÄ±nda Yüksek Lisans eÄŸitimi aldÄ±. Okul yÄ±llarÄ±nda amatör olarak futbol oynadÄ±.

1992`de inÅŸaat ve taahhüt iÅŸleri yapan aile ÅŸirketinde iÅŸ hayatÄ±na baÅŸladÄ±. Bu ÅŸirkette Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptÄ±.

2009’da CHP Beylikdüzü Ä°lçe BaÅŸkanÄ± oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye BaÅŸkanÄ± seçildi. 2019 yerel seçimleri öncesi adÄ± CHP'nin Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için geçmeye baÅŸladÄ±.

Evli ve 3 çocuk babasÄ± olan Ä°mamoÄŸlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaÅŸÄ±yor.

Ä°mamoÄŸlu, kiÅŸisel web sitesi ekremimamoglu.com'da kendini ÅŸöyle tanÄ±mlÄ±yor:

"Ne zaman kendimden söz etmem gerekse, aklÄ±ma Can Yücel’den bir dörtlük gelir:

'Ben balÄ±kçÄ±yÄ±m kardaÅŸÄ±m, ben üstüme baÅŸÄ±ma deÄŸil, altÄ±mdaki sandala bakarÄ±m, adÄ± kÄ±smet, turuncu yeÅŸil.'

Her ne yaparsa yapsÄ±n, üstlendiÄŸi iÅŸe saygÄ±yla, tutkuyla, sorumluluk hissiyle sarÄ±lan, kibirden arÄ±nmÄ±ÅŸ insanlarÄ±n yüzü suyu hürmetine dönüyor bu dünya. Ve onlarÄ±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan daha büyük bir makam yok bu Dünyada. UmarÄ±m hepimize, bir ömür boyunca, o insanlardan biri olarak anÄ±lmak nasip olur." (HABER MERKEZÄ°)

CHP'de Ä°stanbul iÃ§in Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun ismi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 10:01

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