Marmara'da sÄ±caklÄ±k yÃ¼kseliyor

Marmara BÃ¶lgesi'nde sÄ±caklÄ±klarÄ±n 2 ila 5 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalÄ± ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sakarya dÄ±ÅŸÄ±nda genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi bölgede yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren bölgenin batÄ±sÄ±nda yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. SÄ±caklÄ±klarÄ±n 2 ila 5 derece artmasÄ± öngörülen bölgede rüzgar güney ve güneybatÄ± yönlerinden orta kuvvette esecek.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Marmara'nÄ±n batÄ± kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasÄ± beklendiÄŸinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, ulaÅŸÄ±mda aksamalar ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± isteniyor. (Ä°stanbul/AA)

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