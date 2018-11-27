Hava Kuvvetlerinde 'FETÃ–' operasyonu: 82 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki 'FETÃ–' yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada 82 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki 'FETÖ' yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda tamamÄ± muvazzaf 82 asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, örgütün "sivil imamlarÄ±"yla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletiÅŸim kurduklarÄ±, baÅŸkalarÄ± adÄ±na kayÄ±tlÄ± operasyonel hatlarla sivil imamlarla haberleÅŸtikleri iddiasÄ±yla Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mensubu 82 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, tamamÄ± muvazzaf bir yüzbaÅŸÄ±, bir teÄŸmen ve 80 astsubayÄ± gözaltÄ±na almak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Åžüphelilerin gözaltÄ± iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü, gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n ifade iÅŸlemleri için Ankara Emniyet MüdürlüÄŸüne getirileceÄŸi öÄŸrenildi. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 10:35

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