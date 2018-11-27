Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶Ã§menlerin bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

SÄ±nÄ±rda bekleyen gÃ¶Ã§menler Benito Juarez spor kompleksi iÃ§inde daÄŸÄ±tÄ±lan yemekleri alabilmek iÃ§in sÄ±rada bekledi.

Meksika'nÄ±n ABD sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tijuana'ya geçen hafta ulaÅŸan Orta AmerikalÄ± göçmenlerin bekleyiÅŸi devam ediyor.

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin baÅŸvurusunu iÅŸleme koyduÄŸu için grubun kentte aylarca bekleyebileceÄŸi tahmin ediliyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan yaklaÅŸÄ±k 7 bin kiÅŸilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Meksika kenti Tijuana’da bulunan göçmenler iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n yavaÅŸ yapÄ±lmasÄ± nedeniyle düzenledikleri protesto gösterisi sÄ±rasÄ±nda iki ülke arasÄ±ndaki metal duvarÄ± geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

Eylem nedeniyle ABD Gümrük ve SÄ±nÄ±r Koruma Birimi, sÄ±nÄ±rÄ± yaya geçiÅŸlerine iki yönlü kapatÄ±rken güvenlik güçleri duvarÄ± aÅŸmaya çalÄ±ÅŸan göçmenlere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla müdahale etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 09:30

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