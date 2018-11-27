Ankara'da â€˜YargÄ± Zirvesiâ€™ toplanacak
YargÄ± Reformu Strateji Belgesi'nin gÃ¼ncellenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 29 KasÄ±m'da Ankara'da YargÄ± Zirvesi yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Ankara'da, YargÄ± Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesi çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 29 KasÄ±m 2018 PerÅŸembe günü 'YargÄ± Zirve'si yapÄ±lacak. Zirveye, Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, yüksek mahkeme baÅŸkanlarÄ±, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK), DanÄ±ÅŸtay, YargÄ±tay üyeleri, YükseköÄŸretim Kurulu (YÖK) BaÅŸkanÄ± Yekta Saraç, Türkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu, hukuk fakültelerinin dekanlarÄ±, akademisyenler, baro baÅŸkanlarÄ±, istinaf mahkemelerinin baÅŸkanlarÄ±, Ä°stanbul Tahkim Merkezi temsilcileri, noterler ile arabulucularÄ±n katÄ±lmasÄ± bekleniyor.
YargÄ± Zirvesi'nde, “yargÄ±ya güven, yargÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±, hukuk eÄŸitimi, hukuk alanÄ±ndaki mesleklere giriÅŸ sistemi, hakim yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, savunmanÄ±n güçlendirilmesi, avukatlÄ±k mesleÄŸinin sorunlarÄ± ve alternatif uyuÅŸmazlÄ±k çözüm yöntemleri” konularÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± bilgisi verildi. (Ankara/AA)