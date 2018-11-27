Ã‡orlu Deresi, kirlilikten gri renkte akmaya baÅŸladÄ±

TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinden geÃ§en Ã‡orlu Deresi, atÄ±klar nedeniyle gri akmaya baÅŸladÄ±.

Trakya'da kirliliÄŸi ile gündemden düÅŸmeyen Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi, geçtiÄŸi Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi kesiminde griye bürünerek akmaya baÅŸladÄ±. Çevresinde birçok fabrika bulunan deredeki kirliliÄŸe çevrede oturan vatandaÅŸlar tepki gösterdi. VatandaÅŸlar, derenin sürekli kirlendiÄŸini belirterek, yetkililerin önlem almasÄ±nÄ± istedi.

GEÇEN AY KIRMIZI AKMIÅžTI

Çorlu Deresi, geçen ay da kimyasal atÄ±klar nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ±ya bürünmüÅŸtü. Ä°l Çevre ve Åžehircilik MüdürlüÄŸü, Ä°lçe Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre MüdürlüÄŸü ekipleri, sudan numune almÄ±ÅŸtÄ±. Ekipler, bölgede 3 kilometre boyunca yaya olarak tarama faaliyetinde bulunurken, bir kÄ±smÄ± toprak altÄ±nda kalan 2 kilometrelik beton büz hattÄ± tespit etmiÅŸti. (Çorlu/DHA)

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