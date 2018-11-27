Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin itirazlarÄ±nÄ± reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin bazÄ± kanun maddelerine iliÅŸkin itirazlarÄ±nÄ± reddettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin Bölge Adliye ve Bölge Ä°dare Mahkemelerinin Ä°ÅŸleyiÅŸinde Ortaya ÇÄ±kan SorunlarÄ±n Giderilmesi AmacÄ±yla BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un bazÄ± maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasÄ± istemiyle yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Yüksek Mahkeme kararÄ±nda, CHP'li Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile birlikte 116 milletvekili tarafÄ±ndan 7035 sayÄ±lÄ± Bölge Adliye ve Bölge Ä°dare Mahkemelerinin Ä°ÅŸleyiÅŸinde Ortaya ÇÄ±kan SorunlarÄ±n Giderilmesi AmacÄ±yla BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile ilgili baÅŸvuruda bulunulduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

BaÅŸvuruda, söz konusu kanunun 3. maddesiyle 2576 sayÄ±lÄ± Bölge Ä°dare Mahkemeleri, Ä°dare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin KuruluÅŸu ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun'un 3/D maddesine eklenen (3) numaralÄ± fÄ±kranÄ±n, 12. maddesiyle 5235 sayÄ±lÄ± Adli YargÄ± Ä°lk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin KuruluÅŸ, Görev ve Yetkileri HakkÄ±nda Kanun'un 35. maddesine eklenen dördüncü fÄ±kranÄ±n ve 26. maddesiyle 6087 sayÄ±lÄ± Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu Kanunu'nun 9. maddesinin (1) numaralÄ± fÄ±krasÄ±na eklenen "Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daireleri arasÄ±ndaki iÅŸ bölümü ile ilk derece mahkemeleri arasÄ±ndaki iÅŸ daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± karara baÄŸlamak" biçimindeki (c) bendinin Anayasa'nÄ±n bazÄ± maddelerine aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararÄ±nda, itiraza konu kanun maddelerinin Anayasa'ya aykÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na ve iptal taleplerinin reddine oy birliÄŸiyle hükmedildiÄŸi belirtildi.

Kararda, ayrÄ±ca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulmasÄ± talebinin de reddedildiÄŸi ifade edildi. (Ankara/AA)

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