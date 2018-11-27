Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu prim gelirlerinde yeni dÃ¼zenleme

Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu bir Ã¶nceki yÄ±l prim gelirleri oranÄ± 2019 ve 2020 yÄ±llarÄ± iÃ§in yÃ¼zde 50'ye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu gelirlerinin 4447 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fÄ±krasÄ±nda belirtilen amaçlar için kullanÄ±lacak oranÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± yürürlüÄŸe girdi.

Buna göre, söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu bir önceki yÄ±l prim gelirleri oranÄ±nÄ±n 2019 ve 2020 yÄ±llarÄ± için yüzde 50'ye çÄ±karÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Kanunu'na göre "Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu prim gelirlerinin, iÅŸ gücünün istihdam edilebilirliÄŸini artÄ±rmak, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n vasÄ±flarÄ±nÄ± yükselterek iÅŸsizlik riskini azaltmak ve teknolojik geliÅŸmeler nedeniyle iÅŸsiz kalmasÄ± beklenenlerin baÅŸka alanlara yönlendirilmesini saÄŸlamak, istihdamÄ± artÄ±rÄ±cÄ± ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, iÅŸe yerleÅŸtirme ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetleri temin etmek, iÅŸ gücü piyasasÄ± araÅŸtÄ±rma ve planlama çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiÅŸ sözleÅŸmeli personel pozisyonlarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlar ile bunlardan ilgili mevzuatÄ±na göre kurum kadrolarÄ±na atanan ve kurumda çalÄ±ÅŸmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarÄ±na iliÅŸkin ödemeleri gerçekleÅŸtirmek amacÄ±yla kullanÄ±lmasÄ±" öngörülüyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 07:25

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