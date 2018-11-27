Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri (27 KasÄ±m 2018)
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼slerince (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) olumsuz hava koÅŸullarÄ± dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± seferlerini iptal edildi.
Ä°stanbul Deniz Otobüslerinin (Ä°DO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koÅŸullarÄ± dolayÄ±sÄ±yla saat 07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ±, saat 07.50 KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-YenikapÄ±-KadÄ±köy seferleri yapÄ±lamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal ettiÄŸini duyurdu. Ä°ptal edilen seferler ÅŸöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Ä°stanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazÄ± vapur seferleri de iptal edildi.
Ä°stanbul Åžehir HatlarÄ± A.Åž.'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle BeÅŸiktaÅŸ-Adalar ve BostancÄ±-Karaköy seferleri yapÄ±lamayacak.
(HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 07:50
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