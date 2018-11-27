Tunuslular Suudi Veliaht Prensi Ã¼lkelerinde istemiyor

Tunuslular, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n Ã¼lkelerine ziyaretine karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinden sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± turuna çÄ±kan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n ülkelerine gerçekleÅŸtireceÄŸi ziyarete karÅŸÄ±, Tunuslular protesto gösterisi gerçekleÅŸtirdi.

BaÅŸkentin merkezinde bulunan Habib Burgiba Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan yüzlerce kiÅŸi, Bin Selman'Ä±n Tunus ziyaretine karÅŸÄ±n "Tunus topraÄŸÄ±nÄ± kirletmeye hayÄ±r" çaÄŸrÄ±sÄ±yla protesto gösterisi düzenledi.

"Muhammed bin Selman Tunus'ta hoÅŸ karÅŸÄ±lanmÄ±yor" yazÄ±lÄ± dev pankart açan göstericiler, prense hitaben kÄ±rmÄ±zÄ± kart çÄ±kardÄ±.

'BÄ°N SELMAN'IN YERÄ° SANIK SANDALYESÄ°'

Göstericiler, "Muhammed bin Selman'Ä±n yeri sanÄ±k sandalyesi", "Ä°fade özgürlüÄŸünü baskÄ±lamaya hayÄ±r", "Yemen'deki çocuklarÄ± öldürmeyi bÄ±rak" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.

Gösteriye katÄ±lan Tunus Barosu Üyesi Avukat Tahir Yahya, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gösteriye Tunus halkÄ±nÄ±n temel haklarÄ±nÄ± savunmayÄ± vazife gördükleri için katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

TunuslularÄ±n, öÄŸrenci, aktivist, avukat, halk olarak kitle halinde Tunus'un devrimini savunmak üzere bu ziyarete karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ± için bir araya geldiklerine iÅŸaret eden Yahya, "Bu ziyaret, bir katilin çarpÄ±k bir meÅŸruiyet kazanmak için bu topraÄŸÄ± kirletmesidir. Biz bugün, bu ÅŸahsÄ±n burada istenmediÄŸini ortaya koyuyoruz" diye konuÅŸtu.

Yahya, Tunus'un karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu tüm ekonomik zorluklara raÄŸmen Veliaht Prensin Tunus'ta istenmediÄŸini vurgulayarak "yönetimin, Tunus'un ortak aklÄ±na saygÄ± duyarak, Bin Ali'yi ülkesinde aÄŸÄ±rlayan yönetimin en üst düzey temsilcisini kabul etmemesi" gerektiÄŸini savundu.

Tunuslular Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'Ä± ülkelerinde istemiyor. | FotoÄŸraf: Yassine Gaidi/AA

TUNUS'UN DEVRÄ°K DÄ°KTATÖRÜ BÄ°N ALÄ° HÂLÂ SUUDÄ° ARABÄ°STAN'DA YAÅžIYOR

Tunus'u yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±l boyunca demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali, Arap BaharÄ± isimli süreçle görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±nca Suudi Arabistan'a sÄ±ÄŸÄ±ndÄ± ve halen orada yaÅŸÄ±yor.

Arap BaharÄ± sürecinde demokrasi, kiÅŸisel hak ve özgürlükler alanÄ±nda birçok kazanÄ±m elde eden Tunus, yüksek enflasyon, yerel para birimi Tunus DinarÄ±'nÄ±n hÄ±zlÄ± deÄŸer kaybÄ±, eriyen döviz rezervleri ve iÅŸsizlik gibi birçok ekonomik zorlukla mücadele ediyor.

Tunus'ta yoÄŸun tepkiyle karÅŸÄ±lanan ziyarete iliÅŸkin yerel basÄ±nda, Bin Selman'Ä±n Tunus'a yönelik ekonomik yardÄ±m paketi açÄ±klama beklentisi dile getiriliyor.

FotoÄŸraf: Yassine Gaidi/AA

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Saide KaraÅŸ, cuma günü yerel bir radyo kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine, bugün Tunus'u ziyaret edeceÄŸini belirtmiÅŸti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'Ä±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bölge turu kapsamÄ±nda, Arap BaharÄ±'nÄ±n beÅŸiÄŸi sayÄ±lan Tunus'u ziyaret edeceÄŸinin açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ülkedeki bazÄ± siyasiler, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve gazeteciler ziyarete yoÄŸun tepki göstermiÅŸti.

Suudi Veliaht'Ä±n ziyaretine tepki gösteren oluÅŸumlarÄ±n baÅŸÄ±nda yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler SendikasÄ±, baÅŸkentteki binasÄ±na üzerinde "Devrim topraÄŸÄ± Tunus'un kirletilmesine hayÄ±r" yazÄ±lÄ± dev afiÅŸ asmÄ±ÅŸtÄ±.

Tunus'taki STK temsilcileri ile aktivistler de Bin Selman'Ä±n Tunus ziyaretinin baÅŸlayacaÄŸÄ± salÄ± günü için sosyal medya üzerinden gösteri çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±yor. (AA)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman MÄ±sÄ±r'da

FotoÄŸraf: Yassine Gaidi/AA

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