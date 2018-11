Trump yine CNN'i hedef aldÄ±, alternatifini kurma fikrini ortaya attÄ±

ABD Başkanı Trump, CNN'in ABD'yi yanlış tanıttığını belirtti, ABD'nin kendi ağını oluşturarak kim olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, CNN televizyon kanalının uluslararası alanda ABD'yi "yanlış" tanıttığını belirterek, "ABD'nin kendi ağını oluşturarak kim olduğumuzu dünyaya göstermesi ihtimali dahil olmak üzere bir şeyler yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinden beri CNN televizyon kanalını hedef alan Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası alanda yeni bir televizyon kanalı kurabileceklerinin sinyalini verdi.

CNN'in ABD'de seyredilme oranının düşük olduğunu belirten Trump, "CNN International" adıyla uluslararası alanda yayın yapan kanalın ise fazla rakibinin olmadığını kaydetti.

Trump, "CNN, dünya genelinde ABD'yi adil olmayan ve yanlış şekilde güçlü bir sesle tanıtıyor. ABD'nin kendi ağını oluşturarak kim olduğumuzu dünyaya göstermesi ihtimali dahil olmak üzere bir şeyler yapmak gerekiyor, HARİKA!" ifadesine yer verdi. (AA)

While CNN doesn’t do great in the United States based on ratings, outside of the U.S. they have very little competition. Throughout the world, CNN has a powerful voice portraying the United States in an unfair....