Trump yine CNN'i hedef aldÄ±, alternatifini kurma fikrini ortaya attÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CNN'in ABD'yi yanlÄ±ÅŸ tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti, ABD'nin kendi aÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturarak kim olduÄŸunu gÃ¶stermesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, CNN televizyon kanalÄ±nÄ±n uluslararasÄ± alanda ABD'yi "yanlÄ±ÅŸ" tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ABD'nin kendi aÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturarak kim olduÄŸumuzu dünyaya göstermesi ihtimali dahil olmak üzere bir ÅŸeyler yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandÄ±.

Göreve geldiÄŸinden beri CNN televizyon kanalÄ±nÄ± hedef alan Trump, sosyal medya hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, uluslararasÄ± alanda yeni bir televizyon kanalÄ± kurabileceklerinin sinyalini verdi.

CNN'in ABD'de seyredilme oranÄ±nÄ±n düÅŸük olduÄŸunu belirten Trump, "CNN International" adÄ±yla uluslararasÄ± alanda yayÄ±n yapan kanalÄ±n ise fazla rakibinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Trump, "CNN, dünya genelinde ABD'yi adil olmayan ve yanlÄ±ÅŸ ÅŸekilde güçlü bir sesle tanÄ±tÄ±yor. ABD'nin kendi aÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturarak kim olduÄŸumuzu dünyaya göstermesi ihtimali dahil olmak üzere bir ÅŸeyler yapmak gerekiyor, HARÄ°KA!" ifadesine yer verdi. (AA)

While CNN doesn’t do great in the United States based on ratings, outside of the U.S. they have very little competition. Throughout the world, CNN has a powerful voice portraying the United States in an unfair.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 KasÄ±m 2018

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